Czarnecki: 16 marca - dzień szczególny

Ten dzień jest szczególnie istotny w relacjach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich. I tak 16 marca 1464 roku biskup Paweł Legendorf wystąpił z Zakonu Krzyżackiego i poparł propolski Związek Pruski. W ten sposób nieco ponad pół wieku po bitwie pod Grunwaldem cała Warmia uznała zwierzchnictwo polskiej Korony. Minęło równo 105 lat i tegoż 16 marca, tyle że 1569 roku ostatni Jagiellon na polskim tronie Zygmunt II August oficjalnie inkorporował Prusy Królewskie do Rzeczypospolitej. Niespełna dwa i pól wieku wcześniej mieliśmy przykład współpracy Czechów i Krzyżaków przeciwko Polsce, bo czeski król Jan Luksemburski sprzedał Krzyżakom Ziemie Dobrzyńską, którą rok wcześniej z ich pomocą zabrał Polsce.

Polskie zwycięstwo nad Szwedami

16 marca to również ważna data w relacjach polsko-szwedzkich: tegoż dnia 1657 roku w czasie „Potopu" mieszkańcy Krosna wspierani przez oddziały chłopów, które zorganizował ksiądz Mikołaj Famrcy pobili sojuszników Szwedów - armię siedmiogrodzką księcia Jerzego II Rakoczego.

To jednak również ważna data w dziejach historii sławnej na całą Europę polskiej tolerancji: oto bowiem 16 marca 1660 roku na zamku w Rożnowie należącym do Jana Wielopolskiego, kasztelana wojnickiego zakończyła się sześciodniowa publiczna debata teologiczna miedzy Braćmi Polskimi a teologami katolickimi.

Wszak 16 marca to również ważna data w historii polskiej kultury: teatru i filmu. Mija akurat równo 120 rocznica od premiery „Wesela" Wyspiańskiego w krakowskim Teatrze Miejskim, ale też równo setna rocznica premiery filmu niemego „Cud nad Wisłą" (reżyser Ryszard Bolesławski), zaś 16 marca 1929 miała też miejsce premiera filmu niemego „Huragan" (reżyser Józef Lejtes).

Ważny dzień dla Kościoła w Polsce

Jest to też ważny dzień w dziejach polskiego Kościoła Katolickiego. 16 marca 1930 nastąpiły dwa wydarzenia, które przeszły do historii. To pierwsza transmisja radiowa (Radio Kraków) Mszy Świętej z Katedry Wawelskiej, a także również pierwsze w dziejach, modlitwy za prześladowanych chrześcijan w Związku Sowieckim, które odbyły się we wszystkich kościołach na terenie kraju.

Jak widać, pozwoliłem sobie sięgnąć, jako historyk, do dat z długiego okresu dziejów Polski od średniowiecza począwszy do II Rzeczypospolitej. Każdy teraz może już ocenić, że 16 marca był dniem w dużej mierze dla Polaków wyjątkowym.

Ryszard Czarnecki jest europosłem PiS, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Czytaj też:

Czarnecki: Polska obsesją UniiCzytaj też:

O szmacie na twarzy, Francji - liderze zachorowań w Europie i zakupach "Sputnika"