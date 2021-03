O szmacie na twarzy, Francji - liderze zachorowań w Europie i zakupach "Sputnika"

Inny mój znajomy, zaprzysięgły zwolennik PiS z Ełku, stał się znacznie mniej zaprzysięgłym zwolennikiem, właśnie na skutek rządowych restrykcji. Niby wszyscy rozumiemy, że są one konieczne, niby się zgadzamy, niby to popieramy, ale z naciskiem na słowa „niby wszyscy”....

Paryż przejął rolę Rzymu

Na COVID-19 oficjalnie zachorowało na świecie dotychczas przeszło 115 milionów ludzi, ale w praktyce pewnie parę razy więcej. Liczba zgonów: przeszło 2,5 miliona. To suche liczby, ale za każdym przypadkiem śmiertelnym stoi dramat człowieka i jego rodziny. Nie zmienia się natomiast tabela zachorowań i jej niechlubni liderzy. W ostatnim czasie czołówka jest ta sama: zawsze na pierwszym miejscu USA ze średnio 50 tysiącami zachorowań dziennie. Na drugim miejscu Brazylia – trzydzieści parę tysięcy dziennie, na miejscu trzecim i pierwszym w Europie Francja – średnio około 20 tysięcy(plus !) dziennie. Nie wydaje się, żeby ta czołówka miała ulec zmianie. Patrząc przez pryzmat Starego Kontynentu widać, że w tej strasznej klasyfikacji Paryż przejął rolę Rzymu i Madrytu sprzed roku. Nie przeszkadza to Macronowi pouczać wszystkich o konieczności zafundowania szczepionek w Afryce, a także być nauczycielem, sędzią i prokuratorem wobec różnych krajów w dziesiątkach innych tematów. My, Polacy, coś o tym wiemy…

Co kraj, to obyczaj. W Ghanie prezydent tego kraju Nana Akufo-Addo (niektórych mogło zmylić imię, ale to mężczyzna) zaszczepił się jako pierwszy obywatel tego kraju. W tym kontekście nazwa „Pierwszy Obywatel” nabrała szczególnego znaczenia… Prezydent tegoż afrykańskiego kraju powiedział, że: „było ważne, abym dał przykład, że ta szczepionka jest bezpieczna (…), aby w każdy w Ghanie mógł czuć się komfortowo z jej przyjęciem”. Cóż, gdyby takie podejście zaprezentował prezydent Andrzej Duda, na pewno zostałby politycznie zlinczowany.

Popularny "Sputnik"

Kraje członkowskie Unii Europejskiej, zwłaszcza z naszego regionu, nie mogąc doczekać się przełamania indolencji UE w sprawie szczepionki, biorą ją od Rosji. W ślady Węgier, Słowenii i Chorwacji (te dwa ostatnie kraje na razie to zapowiedziały) poszła Słowacja. Kupiła od Moskwy 2 miliony „Sputnika”, z czego na razie dostała 10% zamówienia. Ciekawe, że rosyjska szczepionka będzie poddawana tam ochotnikom! Czyżby niewiara, że zadziała była tak wielka? Ciekawe również, ze nieważny będzie wiek (sic!) ochotnika. Ale i tak szczepienia rozpoczną się za dwa tygodnie…

Doprawdy, nie było takiej choroby, a nawet epidemii, która by tak owładnęła masową wyobraźnią, stała się punktem odniesienia i tematem „numer 1” rozmów ludzi-w windzie i na przyjęciu (do pięciu osób oczywiście...).

