Dworczyk: Celem jest wykonanie 20 mln szczepień do końca II kwartału

Celem jest wykonanie 20 mln szczepień przeciw COVID-19 do końca II kwartału – podkreślił we wtorek pełnomocnik rządu ds szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, zaszczepienie pierwszą dawką 100 proc. chętnych osób z całej populacji planowane jest do końca sierpnia.