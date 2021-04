Ponad 8,7 mln podanych dawek szczepionek przeciw COVID-19

W Polsce wykonano dotąd 8 mln 702 tys. 677 szczepień przeciw COVID-19, w tym pierwszą dawką 6 mln 425 tys. 608; w pełni zaszczepionych jest 2 mln 277 tys. 69 osób – podano w sobotę w serwisie rządowym gov.pl i na Twitterze #SzczepimySię.

"Wykonaliśmy 8 702 677 szczepień. Pierwszą dawką wykonano 6 425 608 szczepień" - podano w sobotę na Twitterze #SzczepimySię.

Jak dodano, w pełni zaszczepionych jest 2 277 069 osób (zaszczepieni preparatem J&J oraz drugą dawką innych preparatów).

Ile odczynów niepożądanych?

Po szczepieniach zgłoszono 6132 niepożądane odczyny. Od 27 grudnia ub.r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę, zutylizowano w sumie 9811 dawek szczepionek.

"Liczba dawek dostarczonych do Polski to 10 032 440. Liczba dawek dostarczonych do punktów to 9 009 610" - podano w serwisie rządowym gov.pl.

Polscy pacjenci otrzymują dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19 produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Od czwartku, możliwe jest także szczepienie nowym preparatem – jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Zgodnie z planem w środę, 14 kwietnia, do Polski dotarło ok. 120 tys. dawek szczepionki Johnson & Johnson. Preparat ten jest stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.

Koronawirus w Polsce

Mamy 15 763 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – informuje w sobotnim komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

owe, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: śląskiego (2691), mazowieckiego (1999), wielkopolskiego (1575), dolnośląskiego (1524), małopolskiego (1323), łódzkiego (1095), pomorskiego (881), kujawsko-pomorskiego (780), lubelskiego (724), zachodniopomorskiego (641), podkarpackiego (552), świętokrzyskiego (438), warmińsko-mazurskiego (354), opolskiego (351), podlaskiego (349), lubuskiego (325).