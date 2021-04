Gender studies – nauka czy manipulacja?

Tomasz D. Kolanek: Święty Tomasz z Akwinu, św. Jan Paweł II i wielu innych świętych pouczało nas, że nie ma wiary bez rozumu i nie ma rozumu bez wiary. Co takiego się stało, że coraz więcej uczelni wyższych odrzuca wiarę i rozum na rzecz kolejnych ideologii?

Ks. prof. Piotr Roszak: To jest proces, który trwa od bardzo wielu lat, i obecnie mamy do czynienia z jego kolejną odsłoną. Nie jest on jednak związany z jakimś jednym, konkretnym wydarzeniem, tylko jest to pokłosie wielu większych i mniejszych czynników.