Olejnik skomentowała zdjęcie Lewandowskiego. Wylał się na nią hejt

Podczas sobotniego meczu Bundesligi Robert Lewandowski zdobył swojego 41. gola w sezonie bijąc tym samym kilkudziesięcioletni rekord należący do Niemca Gerda Muellera. Reprezentant Polski dokonał tego w zaledwie 29 ligowych występach. Polski zawodnik zapisał się w ten sposób w historii niemieckiej ligi oraz europejskiej piłki.

Piłkarz podkreśla, że jeszcze nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co się stało w ostatnich dniach. – Jest wielka frajda, duma, szczęście, ale chyba dopiero po jakimś czasie dojdzie do mnie, ile się wydarzyło. Końcówka sezonu była specyficzna. Mieliśmy kwarantannę w Bundeslidze, a po niej były pożegnania i rekord – mówił.

Wyczyn Polaka wywołał entuzjazm wśród kibiców. Gratulacje kapitanowi reprezentacji Polski złożyli również m.in. prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

Jedną z osób, które w mediach społecznościowych pogratulowały Lewandowskiemu historycznego wyczyny, była Monika Olejnik. Nie wszystkim jednak spodobał się wpis dziennikarki. Znana ze swojej miłości do sportu prowadząca "Kropkę nad i" spotkała się z falą hejtu.

"Won"

Olejnik skomentowała zdjęcie piłkarza umieszczone w mediach społecznościowych po pobiciu rekordu Muellera. Dziennikarka napisała krótko: "#respect Brawo Robert Lewandowski". Mimo to, spotkała się z falą negatywnych komentarzy.

"Won!", "a kysz....", "Wypad" – to tylko niektóre z nich. Olejnik postanowiła nie odpowiadać na nie i nie zamieściła już żadnego komentarza pod zdjęciem Lewandowskiego.

Dziennikarka zamieściła za to wpis na Instagramie, w którym ponownie pogratulowała polskiemu zawodnikowi.

"#maestro ROBERT LEWANDOWSKI Scena filmowa - gol w ostatniej minucie i #nowy #rekord 41 goli w Bundeslidze!! #dziękujemy #bravissimo Robert już przeszedłeś do historii, tworząc jednocześnie piękną historię sportową i filmową „bez litości w dążeniu do doskonałości” – napisała gwiazdka TVN24.

