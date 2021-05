Rzecznik rządu: Piłeczka jest po stronie Komisji Europejskiej

Krajowy Plan Odbudowy rząd przesłał do Brukseli na początku maja. Opracowanie KPO było konieczne, aby Polska mogła sięgnąć po środki z Funduszu Odbudowy.

Mueller: Polska zrealizowała wszystkie wymogi

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował w sobotę, że "Polska ze swojej strony zrealizowała wszystkie wymogi, które są przez Komisję Europejską stawiane, czyli wysłała szczegółowy, wieloaspektowy Krajowy Plan Odbudowy".

– W tej chwili czekamy na akceptację Komisji Europejskiej, więc to po jej stronie jest w tej chwili piłeczka, jeśli chodzi o zakończenie tego procesu – dodał.

Dopytywany o doniesienia, że Polska poprosiła o wydłużenie terminu oceny KPO przez Brukselę o miesiąc, minister odparł, że "Komisja Europejska, wspólnie z naszymi ministrami odpowiedzialnymi za fundusze, poprosiła o to, aby mogła przeanalizować programy wszystkich krajów unijnych, w związku z tym ten temat dotyczy wszystkich krajów unijnych".

– My oczekujemy, że Komisja Europejska możliwie szybko to uruchomi. Z naszej strony jest pełna gotowość, aby te środki wydatkować nawet jeszcze w czerwcu, uruchomić pierwsze transze do realizacji, natomiast wszystko zależy od strony Komisji Europejskiej – oświadczył rzecznik rządu.



UE dała zielone światło

Wczoraj szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała, że wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej dały "zielone światło" na finansowanie Funduszu Odbudowy. Polska może liczyć z tej puli na około 58 mld euro.

Z kolei w czwartek ustawę ratyfikującą FO przyjął Senat. Wbrew zapowiedziom zrobił to bez poprawek w postaci preambuły, co zapowiadał marszałek Tomasz Grodzki.

Czytaj też:

Prezydent podpisał ustawę o zasobach własnych UE