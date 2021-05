Von der Leyen: Otrzymaliśmy polski Krajowy Plan Odbudowy

We wtorek na dodatkowym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, który musi przygotować każde państwo członkowskie UE i przesłać go do Komisji Europejskiej. KPO jest podstawą do sięgnięcia po środki z unijnego Funduszu Odbudowy, z którego Polska ma otrzymać 58 mld euro.

Von der Leyen potwierdza

W poniedziałek wieczorem przewodnicząca Komisji Europejskiej potwierdziła, że wysłany przez rząd KPO dotarł do Brukseli. "Otrzymaliśmy polski Krajowy Plan Odbudowy. Koncentruje się on na kluczowych obszarach dla gospodarki: innowacyjności, przedsiębiorczości i reformie rynku pracy; transformacji ekologicznej i cyfrowej; ekologicznym transporcie i wzmocnieniu systemu opieki zdrowotnej" – napisała na Twitterze Ursula von der Leyen.

twitter

Wczoraj po południu rzecznik rządu Piotr Mueller informował, że dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie złożone w KE, co zamyka proces składania KPO przez Polskę. Według zapowiedzi rzecznika premier Mateusz Morawiecki spotka się dziś z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim w ramach dyskusji o wdrażaniu unijnych środków z nowej perspektywy i Funduszu Odbudowy.

Czym jest Fundusz Odbudowy?

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Fundusz ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy i przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). W ramach tego pakietu Polska otrzyma w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

Czytaj też:

Zandberg potwierdza. Lewica poprze ratyfikację Funduszu Odbudowy