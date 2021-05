Porażka opozycji. Senat przyjął bez poprawek ustawę ratyfikacyjną ws. Funduszu Odbudowy

Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie UE jest konieczna do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy. Podstawą do uzyskania pieniędzy jest Krajowy Plan Odbudowy, który każde państwo członkowskie musi przedstawić Komisji Europejskiej. W KPO zapisane są szczegóły wydatkowa środków z FO.

"Upadł wniosek większości o wprowadzenie preambuły do ratyfikacji!" – poinformował wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Przypomnijmy, że większość senacka zapowiadała dodanie do ustawy preambuły. Ostatecznie tak się nie stało. Podczas głosowania przepadła poprawka zakładająca dodanie do ustawy nowej części. Za wprowadzeniem preambuły głosowało 49 senatorów. Tyle samo było głosów przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

"Ustawa ratyfikacyjna przyjęta bez poprawek! Opozycja głosowała za, 3 tygodnie straty, kolejny plan gangu Olsena (inaczej nie można napisać)" – ocenia Norbert Maliszewski, szef Centrum Analiz Strategicznych.

Co zawierała odrzucona preambuła?

W preambule napisano m.in.: "W trosce o przyszłość i pomyślność naszej ojczyzny władze Rzeczpospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu. Władze Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów".

Wskazano też, że władze wydając środki z FO "będą uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczpospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji samorządowych".

Preambuła zakładała powołanie komitetu monitorującego, "który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności".

Opóźnione głosowanie

Nie obyło się bez komplikacji. Głosowania w Senacie miały rozpocząć się o godz. 18.20, ale zostały opóźnione z powodu awarii windy, w której zatrzasnął się jeden z senatorów. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki ogłosił, że głosowania rozpoczną się najwcześniej o 18.45, bo jeden z senatorów zatrzasnął się w windzie.

Ogromne środki z FO dla Polski

Polska z unijnego Funduszu Odbudowy będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach. w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

