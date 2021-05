Trzaskowski: To tylko część prawdy. Akurat ta wygodna dla pana premiera

Premier Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker wzięli w czwartek udział w uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, podczas którego wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

W czasie uroczystości szef rządu mówił, że program usprawniania instytucji finansowych doprowadził do tego, że w budżetach samorządów pojawiło się więcej środków. – Przez 5 lat naszych rządów przyrost dochodów dla samorządów to 21-22 mld zł. Przez 8 poprzednich lat to było 12 mld zł – wskazywał premier Morawiecki.

Na dzisiejsze wystąpienie premiera odpowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent Warszawy.

"To tylko część prawdy"

"Pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś, że ostatnie lata przyniosły samorządom wzrost dochodów. Niestety, to tylko część prawdy – akurat ta, która dla pana premiera jest wygodna. My w samorządach widzimy całą prawdę" – zaczął swój wpis na Facebooku.

Rafał Trzaskowski zgodził się, że od 2015 do 2020 roku dochody samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wzrosły w sumie o 21,3 mld zł. "Problem w tym, że dużo szybciej rosły ich wydatki na obowiązkowe zadania bieżące oraz konieczne inwestycje – skok o ponad 24 miliardy złotych w tym samym okresie" – dodał. Polityk ocenił, że problem ten jak w soczewce widać na przykładzie finansowania oświaty. "Udział rządu w pokrywaniu kosztów edukacji maleje z każdym rokiem – w Warszawie nie wynosi już nawet połowy. Ale problem widać w całym kraju. Jeszcze w 2015 roku samorządy dopłacały do działania szkół 21,5 miliarda złotych rocznie. Obecnie przeznaczają na ten cel o ponad dziesięć miliardów złotych więcej!" – wskazał

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej napisał, że samorządy znacznie więcej muszą też dopłacać do funkcjonowania transportu miejskiego i do gospodarki odpadami.

"Nie robimy tego dla siebie"

"W tym samym czasie, przez ostatnie kilka lat, rząd forsował zmiany, które krok po kroku ograniczają dochody samorządów. I zarazem przerzuca na nie coraz większe obciążenia. A do tego jeszcze dochodzi inflacja (w sumie 9 proc. od 2015 do 2020 r.) i rosnące koszty energii" – czytamy.

Kończąc swój wpis Rafał Trzaskowski podkreślił, że to właśnie "dlatego wszystkie samorządy, jak Polska długa i szeroka, protestują i domagają się takich zmian, które zwiększą ich dochody i przynajmniej pozwolą nadążyć za rosnącymi kosztami". "Nie robimy tego dla siebie – robimy to dla mieszkanek i mieszkańców naszych miast, miasteczek i wsi" – skwitował prezydent stolicy.

