Niemieccy biskupi chcą szybciej rządu. "Wyzwanie przyjmowania uchodźców"

Biskupi wskazują, że "dobrym znakiem dla naszej silnej demokracji" jest fakt, że negocjacje koalicyjne już się rozpoczęły, powiedział przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich (DBK), biskup Georg Bätzing 13 marca, na zakończenie wiosennego zebrania ogólnego episkopatu Niemiec, które obradowało w klasztorze Steinfeld koło Akwizgranu. Biskupi m.in. ostro skrytykowali politykę prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Ukrainy. Rząd USA naraża Ukrainę na agresję Rosji. "To skandal" – grzmiał bp Bätzing.

"Mamy nadzieję, że teraz szybko zostanie utworzony stabilny rząd, który zajmie się tymi problemami" – powiedział przewodniczący DBK o sytuacji politycznej w Berlinie. Ostrzegł, że siły demokratyczne w Niemczech muszą teraz konstruktywnie współpracować i być gotowe na kompromis. "Nie mogą nadawać tonu siły ekstremistyczne i ci, którzy sympatyzują z Putinem, mimo naruszającego prawo międzynarodowe ataku na Ukrainę".

Masowa migracja. Biskupi katoliccy Niemiec o "wyzwaniu"

Bp Bätzing wezwał też do przezwyciężenia polaryzacji w debacie na temat migracji. Należy zawsze brać pod uwagę podstawowe zasady danej społeczności. "To obejmuje podstawowe prawo do azylu i humanitarnego traktowania każdej osoby szukającej schronienia w naszym kraju", powiedział niemiecki hierarcha. Ponadto nie należy zapominać, że zapisana w Ustawie Zasadniczej ochrona rodziny obejmuje również rodziny uchodźców – [takiego sformułowania używają, mówiąc o imigrantach – red.]. Trzeba dołożyć większych wysiłków wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko niepowodzenia procesów integracyjnych. Istnieje też potrzeba bardziej skutecznego wsparcia dla miejscowości, które stoją przed wyzwaniem przyjmowania "uchodźców".

Odnosząc się do sukcesów wyborczych "skrajnie prawicowej" AfD (Alternative für Deutschland) także w środowiskach katolickich, biskup przyznał, że był to błąd. Kościoły najwyraźniej nie traktowały poważnie problemów, które dręczyły wielu ludzi. Według Bätzinga nie ma podobieństw między AfD jako partią a Kościołem. Jednocześnie jednak Kościół musi nawiązać dialog z wyborcami tej partii, aby zrozumieć ich motywy, a także promować własne stanowisko. "W naszym społeczeństwie nie może być miejsca na nacjonalizm, a już na pewno nie w Kościele".

Straszenie Trumpem

Niemieccy biskupi stanowczo sprzeciwiają się polityce prezydenta Trumpa wobec Ukrainy. Bp Bätzing powiedział, że należy powitać otwarcie drogi do negocjacji i zawieszenia broni. Niedopuszczalne jest jednak, aby Stany Zjednoczone wykorzystywały pomoc wojskową i cywilną dla zaatakowanej Ukrainy, aby bezwzględnie narzucić jej swoją wolę lub szantażować ją w celu uzyskania dostępu do surowców. Krótkoterminowe porozumienie pokojowe z Rosją nie oznacza długotrwałego pokoju w Europie, jeśli nie ma wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. "Narzucony pokój" raczej zwiększyłby zagrożenia dla stabilności na całym kontynencie europejskim.

Ich zdaniem bardzo niepokojące jest również odchodzenie Stanów Zjednoczonych od struktur porządku międzynarodowego. Fakt, że nowa administracja USA zakończyła członkostwo tego kraju w kilku organizacjach ONZ, negatywnie odbił się na pomocy w strefach wojennych, pomocy na rzecz rozwoju. Należy też skrytykować wycofanie się z Paryskiego Porozumienia klimatycznego.

