Europa silniejsza od USA? "To są bajki"

Goście porannego programu w Polsat News dyskutowali nt. sytuacji Europy i Ukrainy w kontekście zmiany polityki Waszyngtonu. Według Pawła Kowala z KO obserwujemy "ewidentny zwrot", którego konsekwencją będzie mniejsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie. – Chcą odciągnąć Rosję od Chin. I to są realne fakty, bo nie ma się też co odnosić do każdej wypowiedzi Trumpa i wchodzić w niepotrzebne polemiki, dlatego, że naszą rolą jest pilnować polskiej racji stanu, czyli znaleźć dobre rozwiązanie w tym niespokojnym czasie – przekonywał.

Kowal wskazał na potrzebę utrzymania pieniędzy na obronność, dobrej ochrony granicy, dobrych relacji z USA i zmobilizowania Europy do zbrojenia i produkcji przemysłowej.

Z kolei europoseł PiS Patryk Jaki odniósł się do jednego z warunków, które wymienił jego przedmówca, czyli utrzymania dobrych relacji ze Stanami. – Moim zdaniem będzie to bardzo trudne w przypadku tego rządu, który codziennie serwuje wysyp hejtu na Donalda Trumpa – stwierdził. Mobilizację w Europe nazwał "przyspieszeniem w proponowaniu prezentacji". Tłumaczył, że Polsce "krystalizują się dwie drogi" na wypadek agresji ze strony Rosji. – Jedna droga to jest to, co proponują obecnie rządzący czyli konsolidacja wokół Niemiec i UE, a druga – o której my ciągle mówimy – to konsolidacja transatlantycka tzn. współpraca z USA – mówił Jaki.

Europa silniejsza od USA? Senator zaskakuje

Inne zdanie wyraziła Anna Górska z Nowej Lewicy. Senator uważa, że kluczowe jest zacieśnianie współpracy militarnej na szczeblu europejskim. Górska nie zgodziła się, że NATO opiera się praktycznie na potencjale militarnych USA. – Jeżeli popatrzymy na potencjał Europy, liczbę żołnierzy, sprzętu uzbrojenia, możliwości produkcji to jesteśmy równoważną siła do Stanów Zjednoczonych – oceniła.

To wywołało szybką reakcję pozostałych gości. – Pani raczy żartować – odpowiedział Jaki. – Pani senator, to są naprawdę żarty – wtrącił Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Słowa Górskiej skomentowała także Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta RP. – Pani senator, to co pani opowiada, to są po prostu bajki – stwierdziła. – Pozycja NATO bez Stanów Zjednoczonych właściwie nie istnieje. Te prezentacje, wszystkie tweety, konferencje, które odbywają się dzisiaj w Europie, mówią o dalekiej przyszłości – podsumowała Paprocka.

