Trump: Wkrótce wydarzy się wielka rzecz. Najwyższy przywódca Iranu odpowiada

Ajatollah oświadczył, że wezwania do negocjacji ze strony "zastraszających" mocarstw nie mają na celu rozwiązania problemów, lecz są próbą narzucenia swoich żądań Iranowi – podała agencja IRNA.

– Islamska Republika Iranu z pewnością nie spełni ich oczekiwań – powiedział Chamenei podczas sobotniego spotkania z wysokimi rangą urzędnikami wojskowymi i cywilnymi w Teheranie.

"Wkrótce wydarzy się wielka rzecz". Tajemnicza zapowiedź Trumpa ws. Iranu

To pierwsza publiczna reakcja najwyższego przywódcy Iranu na list w sprawie negocjacji nuklearnych, który miał przesłać mu prezydent USA Donald Trump.

– Jesteśmy na ostatniej prostej z Iranem, to będzie ciekawy czas. To są ostatnie momenty, nie możemy pozwolić im, by mieli broń jądrową – powiedział Trump w piątek podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

– To będzie wielka rzecz. To będzie ciekawy czas w historii świata. Mamy sytuację z Iranem i coś wkrótce się wydarzy, bardzo, bardzo szybko, i będziemy o tym wkrótce rozmawiać – dodał.

Wyraził nadzieję na zawarcie układu pokojowego. – Mówię tylko, że wolałbym układ pokojowy niż to drugie, ale to drugie też rozwiąże problem – stwierdził, nie podając więcej szczegółów.

Jak tłumaczył, "Iran można traktować na dwa sposoby: militarnie lub poprzez zawarcie umowy". – Wolałbym zawrzeć umowę, ponieważ nie chcę krzywdzić Iranu. To wspaniali ludzie – powiedział prezydent USA.

Chamenei: Prawdziwym celem USA nie są negocjacje, lecz dominacja i narzucanie swoich żądań

Ajatollah Chamenei podkreślił, że "mocarstwa zastraszające" nie dążą do negocjacji wyłącznie w kwestii nuklearnej. Według niego dla nich negocjacje są drogą do narzucania nowych oczekiwań, szczególnie w odniesieniu do zdolności obronnych Iranu i jego pozycji międzynarodowej.

– Ich celem jest wzbudzenie wątpliwości w opinii publicznej co do tego, dlaczego, pomimo wyrażonej gotowości do rozmów, nie jesteśmy skłonni do negocjacji – tłumaczył. – Jednak ich prawdziwym celem nie są negocjacje, ale raczej dominacja i narzucanie swoich żądań – dodał.

Irański program nuklearny. Rosja mediatorem

Trump podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej prowadził politykę maksymalnej presji na Iran, nakładając na kraj surowe sankcje, wycofując się z umowy nuklearnej z Teheranem (JCPOA) w 2018 r. i jednocześnie zwiększając wsparcie wojskowe, polityczne i ekonomiczne dla Izraela.

Reuters ujawnił w tym tygodniu, że mediacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zaproponowała Rosja. Według źródeł agencji Kreml zobowiązał się zrobić wszystko, co możliwe, aby ułatwić pokojowe rozwiązanie napięć wokół programu nuklearnego Teheranu.

