"Wkrótce wydarzy się wielka rzecz". Tajemnicza zapowiedź Trumpa

– Jesteśmy na ostatniej prostej z Iranem, to będzie ciekawy czas. To są ostatnie momenty, nie możemy pozwolić im, by mieli broń jądrową – powiedział Trump w piątek podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

– To będzie wielka rzecz. To będzie ciekawy czas w historii świata. Mamy sytuację z Iranem i coś wkrótce się wydarzy, bardzo, bardzo szybko, i będziemy o tym wkrótce rozmawiać – dodał.

Wyraził nadzieję na zawarcie układu pokojowego. – Mówię tylko, że wolałbym układ pokojowy niż to drugie, ale to drugie też rozwiąże problem – stwierdził, nie podając więcej szczegółów.

Zapytany w wywiadzie dla Fox Business, czy wysłał list do ajatollaha Alego Chameneia, zagorzałego antyzachodniego przywódcy Iranu, Trump odpowiedział: "tak".

Jak tłumaczył, "Iran można traktować na dwa sposoby: militarnie lub poprzez zawarcie umowy". – Wolałbym zawrzeć umowę, ponieważ nie chcę skrzywdzić Iranu. To wspaniali ludzie – powiedział.

Program nuklearny Iranu. Co szykuje Trump?

Trump podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej prowadził politykę maksymalnej presji na Iran, nakładając na kraj surowe sankcje, wycofując się z umowy nuklearnej z Teheranem (JCPOA) w 2018 r. i jednocześnie zwiększając wsparcie wojskowe, polityczne i ekonomiczne dla Izraela.

Reuters ujawnił w tym tygodniu, że mediacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zaproponowała Rosja. Według źródeł agencji Kreml zobowiązał się zrobić wszystko, co możliwe, aby ułatwić pokojowe rozwiązanie napięć wokół programu nuklearnego Teheranu.

Stany Zjednoczone obawiają się, że Iran, dysponujący bronią jądrową, mógłby zagrozić Izraelowi i producentom ropy naftowej w Zatoce Perskiej, a także wywołać regionalny wyścig zbrojeń. Teheran zaprzecza, że dąży do posiadania bomby atomowej.

