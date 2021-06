Jest decyzja Senatu ws. Lidii Staroń

W piątkowym głosowaniu Senat nie wyraził zgody na powołanie niezależnej senator Lidii Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Za jej kandydaturą opowiedziało się 45 senatorów. Przeciwnych było 51. Od głosu wstrzymały się 3 osoby.

Była to już piąta próba powołania następcy Adama Bodnara. Wynik piątkowego głosowania oznacza, że procedura wyboru RPO musi być ponowiona.

Debata w Senacie

Głosowanie poprzedziła debata nad kandydaturą Lidii Staroń, w czasie której kandydatka odpowiadała na pytania senatorów.

Jedno z nich dotyczyło tzw. stref wolnych od LGBT. Kandydatka na RPO zapewniła, że będzie reagowała za każdym razem kiedy dojdzie do naruszenia prawa. – Zawsze, za każdym razem, bo konstytucja i ustawy to jest to, w jakich ramach musi działać Rzecznik. To jest dla niego podstawa. Tak musi robić – oświadczyła. – Tutaj też trzeba zobaczyć, jakie są treści dot. jednostki, dokumentów, bo każdy z nich jest inny i każdy ma inną podstawę. One są bardzo różne. Będę reagowała zawsze, jeżeli będzie naruszane prawo i konstytucja – dodała.

W czasie debaty pojawiło się też pytanie dotyczące braku wykształcenia prawniczego. Przypomnijmy, że wśród wymogów dotyczących Rzecznika Praw Obywatelskich jest punkt dotyczący wyróżniania się wiedzą prawniczą.

– Rzecznik nie musi być prawnikiem, gdyby to był warunek konieczny, byłby w ustawie – odparła Lidia Staroń. Jej zdaniem, dzięki temu że nie jest prawnikiem będzie mogła zachowywać większy obiektywizm i "większy dystans w ocenie pracy organów stojących na straży sądów, prokuratury, korzystając z opinii specjalistów z danej dziedziny prawa". – W tym miejscu należałoby podkreślić, że nie kandyduję na ministra sprawiedliwości, a nawet on nie musi być prawnikiem – wskazała.

