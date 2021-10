Łódź: W szpitalu im. Biegańskiego przebywa sześciu pacjentów z Rumunii chorych na COVID-19

– Na teren woj. łódzkiego, dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem województwa, udało nam się wygenerować dziesięć miejsc na intensywnej terapii dla obywateli rumuńskich. Oni są w stanie ciężkim, przebywają w szpitalu im. Biegańskiego, naszym najlepszym szpitalu zakaźnym w regionie, który ma bardzo duże doświadczenie w leczeniu COVID-19. Lekarze robią, co mogą, aby im pomóc – poinformował wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński na konferencji prasowej w poniedziałek.

Jak podała rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska, w łódzkim szpitalu przebywa obecnie sześciu pacjentów z Rumunii.

Pod koniec ubiegłego tygodnia na łódzkim lotnisku dwukrotnie lądowały samoloty Rumuńskich Sił Powietrznych; w każdym z nich znajdowało się po trzech chorych na COVID-19, wcześniej leczonych w szpitalu w Bukareszcie. Na płycie lotniska czekały karetki reanimacyjne, które odwiozły pacjentów do szpitala im. Biegańskiego.

Polska pomaga

Przyjęcie na leczenie pacjentów z COVID-19 to jedna z form pomocy w walce z pandemią, jaką polski rząd zdecydował się udzielić Rumunii, o czym premier Mateusz Morawiecki poinformował w niedzielę na Twitterze.

– W związku z niezwykle trudną sytuacją w Rumunii spowodowaną przez COVID-19, po konsultacjach z Prezydentem Klausem Iohannisem i Premierem Florinem Citu, zdecydowaliśmy się wysłać misję medyczną do Rumunii. Szczepionka to najlepszy sposób walki z wirusem. Przejdźmy przez to razem! – napisał premier.

Rumunia należy do krajów europejskich o najniższym współczynniku zaszczepienia. W pełni zaszczepionych jest w Rumunii 34 proc. dorosłych, średnia unijna wynosi 74 procent. W ubiegłym tygodniu władze tego państwa poinformowały o najwyższych od początku pandemii bilansach nowych zakażeń koronawirusem i zgonów związanych z COVID-19. Liczba zmarłych jednego dnia przekroczyła 500. W październiku średnio co pięć minut z powodu koronawirusa umierała w Rumunii jedna osoba; ponad 90 proc. z nich nie było zaszczepionych.