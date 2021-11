Piaseczny ma pomysł na rozwiązanie konfliktu przy granicy. "Pewnie wystarczyłoby postawić obóz"

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów idącej po stronie białoruskiej w kierunku granicy z Polską. Migranci zgromadzili się w okolicach Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę przekroczenia granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy, pilnują ich służby białoruskie.

Na wtorek zaplanowano dodatkowe posiedzenie Sejmu. Posłowie wysłuchają informacji rządu nt. sytuacji na granicy.

Recepta wokalisty

Wokalista Andrzej Piaseczny postanowił przedstawić w instagramowej relacji własne propozycje rozwiązania kryzysu migracyjnego. – Jest strasznie. Nie pozjadałem wszystkich rozumów, więc nie umiem komentować tego w taki sposób, żeby podpowiadać komuś rozwiązania – wskazał gwiazdor. Za chwilę jednak powiedział, jak jego zdaniem można zażegnać konflikt graniczny.

– Chcę powiedzieć, że pewnie wystarczyłoby postawić obóz dla uchodźców i tym ludziom za ułamek kwoty, którą będzie się teraz przeznaczało na ochronę granic, zapewniać pomoc, rozpatrywać ich wnioski azylowe i oczywiście tych, których nie jest się w stanie z różnych powodów wpuścić, to odsyłać do kraju – stwierdził.

Piasek dodał, że wolałby, aby do tego typu incydentów, jak te które mają miejsce na granicy z Białorusią, zwyczajnie nie dochodziło: – Oczywiście to, co się dzieje z tym przerzucaniem przez płot i tak dalej, to jest kryzys humanitarny po prostu. Wolałbym, jako zwykły człowiek, niezależnie od moich poglądów politycznych i wszystkich innych, żeby tego rodzaju rzeczy nie miały miejsca.

Narady najważniejszych osób w państwie

W poniedziałek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, a następnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego narada zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę w tej samej kwestii.

We wtorek przed południem w BBN odbyło się kolejne spotkanie prezydenta ze sztabem kryzysowym z udziałem premiera, ministrów, szefów służb i najwyższych dowódców wojskowych.

"W obronie granic". Wsparcie dla polskich mundurowych