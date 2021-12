SG: Dwie próby siłowego przekroczenia granicy

"Wczoraj tj. 02.12 na granicy polsko-białoruskiej było 46 prób jej nielegalnego przekroczenia. Wobec 9 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Siłowe próby przekroczenia granicy miały miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki SG Narewce oraz w Czeremsze" – informuje Straż Graniczna na Twitterze.

– Ok. godziny 18 agresywna grupa licząca 27 migrantów zaczęła forsować zaporę techniczną na granicy. Atakujący cudzoziemcy wspierani przez służby białoruskie, które oślepiały laserami Polaków, rzucali kamieniami i kłodami drewna w funkcjonariuszy i żołnierzy chroniących granicę – relacjonuje w rozmowie z PAP rzecznik SG por. Anna Michalska. Migrantami byli Irakijczycy. Udało się im wtargnąć na teren Polski. Osoby te zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicznej.

Druga próba. Również nieudana

Kilka godzin później, w tym samym miejscu, doszło do kolejnej próby przedarcia się przez granicę. Tym razem było to osiem osób. Zostały one zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. W okolicach Czeremchy zapora techniczna jest niższa niż w innych miejscach, ponieważ powstawała w trudnych warunkach, a tamtejszy teren jest podmokły i bagnisty.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała już niemal 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., wrześniu 7,7 tys., sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

