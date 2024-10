Prezydent na mocnym gruncie

NA PIERWSZY OGIEŃ | "Rok po wyborach zdecydowałem się skorzystać z mojego konstytucyjnego prawa i wygłosić orędzie do Sejmu. Uważam, że trzeba podsumować to, co zostało dokonane lub zaniechane, i przypomnieć, jak fundamentalne wyzwania stoją przed Rzecząpospolitą” – tymi słowy Andrzej Duda rozpoczął sejmowe wystąpienie.

I było to najlepsze wystąpienie głowy państwa od dłuższego czasu. Prezydent przypomniał, że kwestie bezpieczeństwa powinny być wyjęte poza nawias partyjnego sporu. Kąśliwie podziękował, że rząd Donalda Tuska z dużym opóźnieniem dołączył do grona obrońców granic Rzeczypospolitej, i wypomniał, że kiedy za czasów poprzedniego gabinetu głosowano w Sejmie nad stworzeniem zapory na granicy z Białorusią, to z obecnej koalicji tylko posłowie PSL głosowali „za”.