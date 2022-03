Straż Graniczna: Spadek podróżnych do Polski z Ukrainy

We wtorek funkcjonariusze SG odprawili 16,6 tys. podróżnych. Dzień wcześniej było to 18,1 tys.

Dane przekazano za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter.

Do Polski z Ukrainy

Od początku wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą do Polski z Ukrainy przybyło 2,153 mln osób.

Na poszczególnych przejściach granicznych sytuacja z uchodźcami wygląda następująco: Medyka – 4,7 tys. odprawionych przybyszów, Dorohusk – 3,4 tys., Korczowa – 2,6 tys., Hrebenne – 2,3 tys., Hrubieszów – 1,3 tys., Dołhobyczów – 873, Lubaczów – 811, a także Krościenko – 530.

twitter

Pomoc uchodźcom

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy Polska przyjęła ustawę, która gwarantuje ukraińskim obywatelom legalność pobytu w naszym kraju.

Polski rząd umożliwił nadawanie uciekinierom numerów PESEL. Taka możliwość przysługuje osobom, które przyjechały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terenu Ukrainy nie wcześniej niż 24 lutego tego roku, czyli w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Rejestracja jest połączona z uruchomieniem Profilu Zaufanego i e-tożsamości. Rozwiązanie pozwoli na realizację szeregu usług publicznych, w tym usług online. Do tej pory wydano około 200 tys. numerów.

Dramatyczne dane ONZ

Z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że przez trzy tygodnie prawie 9,8 mln Ukraińców opuściło swoje domy w rezultacie rosyjskiej agresji. Jak podała agencja UNIAN, stanowi to aż 23 proc. populacji ukraińskiego terytorium państwowego.

Według analityków ONZ, 6,5 mln osób to uchodźcy wewnętrzni, czyli tacy, którzy schronili się w nieogarniętych działaniami zbrojnymi częściach kraju, głównie w jego zachodniej części. Jeśli zaś chodzi o migrację poza granice Ukrainy, to mamy do czynienia z 3,3 mln osób.

Czytaj też:

Narodowy Bank Ukrainy odkupi od NBP hrywnyCzytaj też:

Szefernaker: W ostatnich dniach fala uchodźców znacząco zmalała