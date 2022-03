Ociepa zaprezentował "pakiet dla bezpieczeństwa"

OdNowa to stowarzyszenie utworzone przez wiceministra obrony Marcina Ociepę, którego działalność skupia się m.in. wokół kwestii bezpieczeństwa i obronności. W części zamkniętej zjazdu przeprowadzone zostaną wybory organów statutowych stowarzyszenia.

Propozycje wzmacniające bezpieczeństwo

Podczas otwierającego zjazd przemówienia Ociepa podkreślał, że dla jego formacji bezpieczeństwo jest pierwszym z filarów.

Przedstawił też pakiet dla bezpieczeństwa. Na pakiet składają się m.in. utworzenie agencji ds. walki z dezinformacją, powrót przeszkolenia wojskowego, w tym strzeleckiego, do szkół, utworzenie sieci centrów szkoleń w każdym województwie i możliwość odpisu 1 procenta podatku na rzecz organizacji proobronnych.

– Chcemy być jako OdNowa tym środowiskiem politycznym, tym koalicjantem Zjednoczonej Prawicy, który będzie bardzo mocno podkreślał konieczność synergii wysiłków tych wszystkich wspólnot lokalnych, które się składają na silne państwo. Potrzebujemy silnego państwa – państwa silnego siłą swoich obywateli i takie państwo będziemy budować – mówił wiceszef MON.

Nie tylko wojsko

Stowarzyszenia Marcina Ociepy pracuje nad propozycjami reform w lokalnej gospodarce. Samorządom w rozwoju pomoże m. in. wprowadzenie pakietu dla małych i średnich miast oraz metropolii, a problemy budżetowe rozwiąże rekompensata ubytków w bieżących dochodach – czytamy w mediach społecznościowych.

Kaczyński: Potrzebujemy jedności

Podczas zjazdu głos zabrał także m.in. wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Powiedział, że przed Polską stoi niełatwy okres. – Trzeba będzie dokonać wielkiego wysiłku w sferze zbrojenia, a z drugiej strony towarzyszyć nam będzie poważny kryzys, zaburzenia gospodarcze. Na to musimy być gotowi. To jest wyzwanie dla naszej formacji, dla prawicy polskiej, dla polskich sił patriotycznych – wskazywał wicepremier.

– Ta jedność, szersza niż nasz obóz jest nam dzisiaj potrzebna. (...) Tylko rzeczywiście zjednoczeni możemy przez trudne czasy przejść zwycięsko i uzyskać to wszystko, co jest potrzebne, by Polska była bezpieczna, rozwijała się i była trwałym, bardzo znaczącym punktem na mapie Europy – podkreślił.

