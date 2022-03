Kaczyński: Fundament polskości i moralności naszego narodu musi być podtrzymywany

W wydarzeniu, obok działaczy OdNowy, udział wzięli także czołowi politycy PiS – Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak oraz Jacek Sasin.

– Przed nami długa walka, obliczona na lata. Wieloletnia walka z ZSRR zakończyła się zwycięstwem, ta obecna też musi się zakończyć zwycięstwem. Będzie wymagała poświeceń i przebudowy społecznej świadomości – powiedział Kaczyński.

Prezes partii rządzącej odniósł się do sytuacji na Ukrainie: – Ukraina musi zwyciężyć, musi się obronić. Nie możemy zgadzać się z góry na jej okupację. Musimy myśleć w kategoriach pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Dziękuję Polakom za ich postawę, która przypomina fundamenty tego, co składa się na polskość.

Program dla Polski

Według wicepremiera ds. bezpieczeństwa, "fundament polskości i moralności naszego narodu musi być podtrzymywany". – Tylko wtedy będziemy w stanie odnieść zwycięstwo. Trzeba będzie dokonać wysiłku w sferze zbrojeń i towarzyszyć będą nam zaburzenia gospodarcze – mówił Jarosław Kaczyński.

– Potrzebna jest nam jedność. Tylko zjednoczeni możemy przejść przez trudne czasy zwycięsko. Musimy opanować swoje emocje i uczucia, mieć pamięć dobrą, ale niekiedy krótką. W imię jedności zapomnieć o niektórych sprawach. Musimy umieć zwyciężać w wyborach. Do tego potrzebna jest jedność naszego obozu. Jesteśmy od trudnych zadań i potrafiliśmy udowodnić, że umiemy je realizować – wskazał polityk, odwołując się do kondycji obozu rządzącego.

Wicepremier nawiązał też do Polskiego Ładu. Przyznał, że początki programu "nie były szczęśliwe": – Ale to nie oznacza, że jego istota jest zła. Przygotowaliśmy korzystne zmiany dla większości Polaków. Chcemy, by Polska rosła pod każdym względem, mimo trudnych czasów.

Stowarzyszenie OdNowa zostało powołane po tym, jak w ubiegłym roku ze Zjednoczonej Prawicy odeszła partia Porozumienie byłego wicepremiera Jarosława Gowina. Wówczas część działaczy Porozumienia zdecydowała się pozostać przy PiS, jednak nie weszła w skład tej partii, ale powołała własne stowarzyszenie, na czele którego stanął wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

