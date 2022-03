Polska 2050 już oficjalnie partią polityczną. "Tworzymy partię, nie sklep meblarski"

Podczas kongresu zaprezentowane zostało nowe logo Polski 2050. – Dzisiaj nasza partia wchodzi na scenę mając świadomość, że musi biec do przodu, bo nie ma czasu do stracenia. Od 24-go lutego nie ma świata, który znamy. Musieliśmy wszystko składać od początku. Dwa lata od momentu, kiedy prace rozpoczął nasz think thank Strategie 2050 i stowarzyszenie Polska 2050 na polską scenę polityczną wchodzi partia Polska 2050 Szymona Hołowni. Nasz ruch społeczno-polityczny od dziś jest kompletny – powiedział Szymon Hołownia.

– Nowi ludzie są potrzebni nie po to, by wyparli 'starych', ale po to, by do tych starych dołączyli, dali im nową wizję, nową perspektywę. Tworzymy partię, a nie sklep meblarski, więc każdy, kto szuka stołka, zapraszam do sklepu. Ci, dla których władza była celem właśnie zabijają świat. Idziemy do polityki nie po to, by politycy wygrali wybory. Idziemy, by wyborcy wygrali swoje życie. Obiecuję Wam, że Polska 2050 zachowa swoje społeczne serce – zapewnił polityk. Hołownia podkreślił, że partia nadal będzie bazować na wolontariuszach, którzy będą bardzo ważnym elementem jej struktur.

Zbrojenia, energia i finanse

– Mieliśmy się już nie zbroić, ale dziś musimy się dozbrajać: mądrze, skutecznie, żeby odstraszać potencjalnego przeciwnika. Wojna toczy się dziś także w naszych głowach, że zatruta informacja może być bardziej śmiercionośna niż bomby – wskazał Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 stwierdził, że "skala roboty jest potężna". – Natychmiast musimy zmienić model korzystania z energii obowiązujący od ponad 200 lat. W dekadę, może dwie, musimy na nowo wymyślić państwo, które połączy gospodarczą wolność z solidarnością społeczną Polska zielona to odejście od rosyjskich surowców i powiedzenie w końcu stop dla napełniania sakiewki Putina. Im szybciej odstawimy rosyjskie węgiel i ropę na rzecz polskiego wiatru i słońca, tym szybciej będziemy niezależni i bezpieczni – nakreślił.

Kolejnym z postulatów jest jak najszybsze wprowadzenie Polski do strefy euro. – Bezpieczeństwo gospodarcze dziś, to przede wszystkim jak najszybsze przyjęcie euro. Dzisiaj chronienie niepodległości to też silna stabilna gospodarka. To proste: jeśli mamy pieniądze, możemy budować silną armię i umacniać relacje z partnerami – mówił polityk.

Recepta na dziś

– Nasza wizja to Polska zielona, solidarna, demokratyczna i bezpieczna. Jesteśmy konsekwentni od 2 lat. To dokładnie napisana w punkt recepta na dzisiaj, na to, co obserwujemy za oknami. Polska demokratyczna to prawdziwe i głębokie przywiązanie do wartości. Poszanowanie godności i wolności. Nie ma tu kompromisów. Zbrodnie muszą być nazwane zbrodniami, kłamstwa kłamstwami, złodziejstwo złodziejstwem – wskazał Szymon Hołownia.

