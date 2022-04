Jak wygląda sytuacja na granicy? Nowe dane Straży Granicznej

Służby RP cały czas monitorują sytuację na wschodniej granicy państwowej, która jednocześnie jest flanką zarówno Unii Europejskiej, jak i Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Funkcjonariusze przekazują aktualne raporty za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter.

Przejścia z Ukrainą

Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji, do Polski z Ukrainy wjechało 2,461 mln osób. Tylko w ostatnią sobotę strażnicy graniczni odprawili na przejściach 23,8 tys. podróżnych. Oznacza to wzrost o 13 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (wówczas: 21,1 tys.). Natomiast w niedzielę do godz. 07:00 liczba uciekinierów do naszego kraju ze wschodu osiągnęła 4,3 tys. (wzrost o 0,6 proc.).

Ponadto, z Polski na Ukrainę wyjechało od początku wojny 442 tys. osób.

twitter

Nowy pełnomocnik

Premier Mateusz Morawiecki powołał w sobotę wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Do głównych zadań wiceszefa MSWiA należeć będzie koordynacja między poszczególnymi resortami, a także współpraca z samorządami w zakresie pomocy uchodźcom.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, polskie władzy wprowadziły specjalną ścieżkę legalizacji pobytu. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL. Rozwiązanie pozwala na realizację szeregu usług publicznych. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online, wraz z nadaniem numeru PESEL, obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany. Jednocześnie zagwarantowany został dostęp do polskiego rynku pracy oraz rejestracje w powiatowym urzędzie pracy.

Granica z Białorusią

Polskie służby mundurowe nieustannie bronią granic Rzeczypospolitej również w strefie przygranicznej z terytorium Białorusi. W minioną sobotę do naszego kraju w sposób nielegalny chciało się przedostać 74 cudzoziemców, m.in. obywateli Iraku.

W bieżącym roku Straż Graniczna odnotowała już 3 419 prób nielegalnych przejść imigrantów z Białorusi.

twitterCzytaj też:

Cichanouska dla "Do Rzeczy": Zwycięstwo Ukrainy byłoby szansą dla wolnej Białorusi