Prezydent przyjechał do Zofiówki. "Wierzymy, że górnicy zostaną wydobyci żywi"

Prezydent przyjechał do kopalni Zofiówka przed godziną 19. Wcześniej kopalnię odwiedził również premier Mateusz Morawiecki, który wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego.

Przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia informowali po południu, że ratownicy biorący udział w akcji w kopalni Zofiówka dotarli do czterech z 10 poszukiwanych górników. Niestety górnicy ci nie dają oni oznak życia. Jako pierwsi o odnalezieniu poszukiwanych zostały powiadomione ich rodziny.

– Składam wyrazy współczucia poszkodowanym i ich bliskim. Wierzymy, że zostaną wydobyci żywi. To trudna sytuacja dla polskiego górnictwa. Potrzebna jest pomoc i wierzę, że zostanie udzielona. To wielki wysiłek dla ratowników, aby przeprowadzić akcję ratowniczą w miejscu wstrząsu. Jak zawsze – będą bohatersko pomagać do samego końca – powiedział Andrzej Duda podczas briefingu prasowego.

Seria tragicznych zdarzeń w kopalniach

W mijającym tygodniu doszło też do serii wybuchów w innej kopalni JSW – Pniówek. Po kilkudziesięciu godzinach akcja ratownicza została przerwana ze względu na zbyt wysokie ryzyko dla ratowników. Nie udało się dotrzeć do 7 osób uwięzionych pod ziemią.

– Wszystkie te procedury, a także cała sytuacja, która wydarzyła się w kopalni Pniówek i w Zofiówce zostanie bardzo skrupulatnie sprawdzone. Zobaczymy, czy jest to działanie wyłącznie sił natury, czy też były popełnione jakiekolwiek błędy i te wnioski bardzo szybko zostaną wyciągnięte – powiedział w sobotę szef rządu.

Mateusz Morawiecki zapewnił, że w kwestię wyjaśniania zdarzeń zostali zaangażowani najlepsi specjaliści. Dodał, że z kilkoma z nich już rozmawiał. – Jestem przekonany, że wkrótce będziemy wiedzieli, czy to siły natury, czy nastąpiły jakieś błędy ludzkie – podsumował.

Czytaj też:

Hutek: Mamy pokłady węgla na wiele lat. Korzystajmy z tego