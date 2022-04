Dziennikarz Krzysztof Skórzyński uczestnikiem show TVN? Ma występować w przebraniu koguta

Najpierw Skórzyńskiego odsunięto od przygotowywania materiałów do serwisu "Fakty" emitowanego w TVN. Następnie stacja podjęła decyzję o wstrzymaniu emisji prowadzonego przez dziennikarza programu "Sprawdzam". Ostatecznie Krzysztof Skórzyński zajął się pracą przy formatach związanych z konkursami Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Afera mailowa

To wszystko efekt ujawnionych w internecie kopii wiadomości mailowych, jakie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk miał wysyłać do dziennikarza TVN. Dworczyk prosił w nich o konsultację odpowiedzi na pytania przesłane przez dziennikarkę portalu OKO.press oraz o pomoc w sprawach z zakresu PR-u. "Nigdy nie wymieniałem w tej sprawie maili z ministrem Dworczykiem. Nigdy także, w żaden, podkreślam – w żaden sposób – nie doradzałem ani ministrowi Dworczykowi, ani jakiemukolwiek innemu politykowi, w jakiejkolwiek sprawie! Podkreślam – NIGDY! Byłoby to niedopuszczalne i nie do zaakceptowania. Nie wiem kto miał być adresatem tego maila, z pewnością nie ja. Mail ten był jednym z ponad 26 tys. nieprzeczytanych w mojej skrzynce" – napisał Krzysztof Skórzyński w oświadczeniu, które zamieścił na Twitterze.

Dziennikarz ukrywa się w przebraniu koguta?

Teraz serwis wirtualnemedia.pl podaje, powołując się na informatora, że Skórzyński jest uczestnikiem programu "Mask Singer". Program polega na tym, że celebryci, aktorzy, dziennikarze i politycy śpiewają w maskach. Czwórka detektywów–jurorów zadaje uczestnikom pytania, które pozwalają ocenić, kto może kryć się pod maską.

Pomoc stanowią wskazówki pojawiające się w filmikach przed występami gwiazd. W każdym odcinku detektywi i publiczność wybierają najlepszy występ. Uczestnik z najmniejszą liczbą głosów odpada i ujawnia tożsamość. Finał zaplanowano na 14 maja.

W grze pozostały osoby przebrane za bociana, deszcz, koguta i słońce. "Portale plotkarskie i tabloidy już od miesiąca spekulują, że Kogutem może być Krzysztof Skórzyński. Takie samo zdanie ma wielu fanów programu, którzy w internecie typują uczestników muzycznego show. Nam udało się to potwierdzić w rozmowie z jednym z dziennikarzy TVN24. Sam zainteresowany nie odpowiada na pytania w tej sprawie" – opisują wirtualnemedia.pl.