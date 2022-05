Prezydent Duda: Sankcje pokazują Rosji, że nie będzie rządzić światem

W piątek prezydent Andrzej Duda udał się z wizytą roboczą do Estonii, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem kraju Alarem Karisem. Politycy rozmawiali m. in. o współpracy energetycznej, budowie alternatywnych metod dostaw energii dla Polski i Estonii oraz o spodziewanej akcesji do NATO Finlandii i Szwecji.

Podczas briefingu prasowego polski przywódca podkreślał, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają obecnie nieporównywalnie większe możliwości kształtowania swojego bezpieczeństwa niż miało to miejsce w okresie poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej.

– Dzisiaj możemy organizować pomoc, dzisiaj możemy również dyskutować z naszymi aliantami i naszymi kolegami na temat sankcji, możemy stosować różne nowoczesne rozwiązania, które są bolesne dla Rosji, które pokazują Rosji jasno i wyraźnie, że nie rządzi światem i nie będzie rządzić światem – powiedział Andrzej Duda.

Finlandia w NATO

Prezydent odniósł się także do zapowiedzi fińskich władz, które oficjalnie poinformowały o chęci ubiegania się o członkostwo w NATO. Jak wskazał Andrzej Duda, decyzja Helsinek to efekt oceny sytuacji geopolitycznej.

– Finowie dzisiaj wiedzą, że jeżeli nie chcą wojny, jeśli chcą być pewni, że wojny nie będzie, to muszą należeć do Sojuszu Północnoatlantyckiego, który gwarantuje swoją siłą bezpieczeństwo, ponieważ nie opłaca się atakować państwa NATO – powiedział.

Prezydent wyraził również nadzieję, że wspólnota międzynarodowa pociągnie Rosję od odpowiedzialności za zniszczenia dokonane na Ukrainie.

– Wierzymy w to głęboko, że wspólnota międzynarodowa nie tylko, że wywrze wpływ na Rosję, aby Rosja się po prostu wycofała i zaprzestała agresji, ale że zmusi także Rosję do zapłacenia kontrybucji, na odbudowę po prostu tego co zostało przez nich zniszczone na Ukrainie – powiedział i dodał, że równie ważne jak odbudowanie kraju, jest pociągnięcie do odpowiedzialności winnych zbrodni wojennych popełnionych na ukraińskich cywilach.

– Wierzymy, że ta odpowiedzialność zostanie przez międzynarodowe instytucje do tego powołane w sposób bezwzględny wyciągnięta wobec sprawców zbrodni wojennych takich jak ta w Buczy – powiedział Andrzej Duda.

Czytaj też:

Święto Straży Granicznej. Duda: Od ponad dwóch lat służba w SG jest trudnaCzytaj też:

Duda: Przyjąłem misję lobbingu za Ukrainą w UE