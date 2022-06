Thun atakuje Polskę. Po niemiecku zwróciła się do Ursuli von der Leyen

– Wszyscy wiemy do czego to prowadzi, jeśli jesteśmy zbyt tolerancyjni wobec reżimów autorytarnych – mówiła europoseł Róża Thun, zwracając się na forum PE do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Europoseł Polski 2050 Róża Thun po raz kolejny atakowała Polskę na forum Parlamentu Europejskiego podczas środowej debaty. Polityk dziękowała Komisji Europejskiej za troskę o "praworządność" w Polsce i apelowała do przewodniczącej KE o dalsze działania wobec Warszawy. Thun o oczekiwaniach wobec von der Leyen – To, że w Parlamencie Europejskim są tak burzliwe debaty na temat Polski, to świadczy o tym, jak nasz kraj jest ważny dla was drogie koleżanki i koledzy – mówiła polska polityk. – To, że żądaliśmy spotkania z panią przewodniczącą po tym, jak była w Warszawie i podpisała KPO razem z premierem Morawieckim, to świadczy o tym, że przestrzeganie prawa w całej UE jest niezwykle ważne dla nas – tłumaczyła dalej Thun. – Nasze polskie demokratyczne instytucje są jak widać młode i ciągle jeszcze nie dosyć odporne na ataki tych, którzy je niszczą. Tym ważniejsza jest nasza wspólnota wartości, wspólnota rządów prawa i pani jest jej strażniczką pani przewodnicząca. Tego od pani oczekujemy i tego od pani żądamy – dodała europoseł Polski 2050. Wystąpienie europoseł Polski 2050 po niemiecku Następnie Thun zwrócił się bezpośrednio do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, mówiąc po niemiecku. – Pani przewodnicząca, proszę wybaczyć mi mój beznadziejny niemiecki, ale wszyscy wiemy do czego to prowadzi, jeśli jesteśmy zbyt tolerancyjni wobec reżimów autorytarnych, rządów, które łamią nasze wspólne zasady – mówiła europoseł. – Tak postępowano zbyt długo z Fideszem i Orbanem i widzimy, ile nas to dzisiaj kosztuje, jak on dziś osłabia naszą Unię Europejską – podkreśliła polityk. – Zna pani historię i wiemy, dokąd prowadzą dyktatury, nie trzymanie się prawa (…). Ukraińcy walczą również o praworządność tłumaczyła Thun. Czytaj też:

Szydło: PE gardzi polską KonstytucjąCzytaj też:

Parlament Europejski kolejny raz uderza w Polskę. Przyjęto następną rezolucję