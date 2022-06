Od lipca rusza Program Upowszechniania Strzelectwa

Program Upowszechniania Strzelectwa realizowany będzie w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. Jak podaje KPRM, to 12-godzinny program strzelecki dla wszystkich chętnych Polaków, którzy ukończyli 18 lat. Uczestnicy podczas zajęć praktycznych będą posługiwać się krótką i długą bronią pneumatyczną oraz krótką i długą małokalibrową. Zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa, budową broni oraz technikami strzelania.

Ogłoszeniu programu towarzyszył w poniedziałek udział premiera w otwarciu pneumatycznej strzelnicy sportowej w myszkowskim Zespole Szkół nr 1.

Morawiecki przypomniał o realizowanym już od kilku lat programie, zakładającym dostępność strzelnic – szczególnie tych nowoczesnych – w każdym powiecie. Wyraził przy tym nadzieję, że zdobyte na strzelnicach umiejętności pozostaną "tylko i wyłącznie do wykorzystywania na strzelnicach i nigdy nie będą musiały być używane na polu walki, tak jak to dzisiaj dzieje się na Ukrainie".

Silna armia i zaangażowane społeczeństwo

– Życzymy sobie pokoju, ale znamy to rzymskie powiedzenie: jeżeli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Musimy być na tyle silnie uzbrojeni, żeby odstraszać przeciwnika. Nasza armia musi być tak silna, żeby najlepiej nie musiała być nigdy użyta, sprawdzona w boju – a całe społeczeństwo obywatelskie przeszkolone także dzięki takim strzelnicom jak ta w Myszkowie – tłumaczył premier.

– Każda strzelnica jest potrzebna, ale te nowoczesne, dostępne dla wszystkich mieszkańców – to jest coś na co dzisiaj stawiamy – podkreślił szef rządu.

– Polska armia – ona jest na straży. Ona jest po to, żeby bronić naszych granic i bronić naszej wolności. Ale wzmocnienie jej działania odbywać się będzie, tak jak do tej pory, przez wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. Do części społeczeństwa obywatelskiego należy także program, który rozpoczęliśmy już jakiś czas temu – strzelnica w każdym powiecie – powiedział Mateusz Morawiecki.