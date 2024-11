Macron: Ten przełom doprowadził do decyzji USA

Ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych wydał zgodę na wykorzystanie przez ukraińską armię systemu rakietowego ATACMS "w głąb Rosji". Decyzja ta ma stanowić odpowiedź na wysłanie przez Koreę Północną tysięcy żołnierzy, aby wesprzeć wysiłki wojenne Moskwy na Ukrainie. Kijów planuje przeprowadzić pierwsze ataki – najprawdopodobniej w obwodzie kurskim – w najbliższych dniach. Ruch Joe Bidena jest o tyle znaczący, że następuje na nieco ponad dwa miesiące przed końcem jego kadencji i objęciem urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa. Stanowi również poważną zmianę w polityce Stanów Zjednoczonych, szczególnie w kontekście wypowiedzi współpracowników prezydenta-elekta o planach ograniczenia pomocy dla Kijowa.

Podobny ruch co USA wykonały Francja oraz Wielka Brytania, które miały dać Ukrainie zgodę na przeprowadzanie precyzyjnych uderzeń na terytorium Federacji Rosyjskiej za pomocą udostępnionych wcześniej pocisków SCALP i Storm Shadow – poinformował francuski dziennik "Le Figaro". Storm Shadow/SCALP to francusko-brytyjski pocisk powietrze-ziemia dalekiego zasięgu, przeznaczony do rażenia celów stacjonarnych, np. bunkrów, które są dobrze chronione przez systemy obrony powietrznej.

Odpowiedź na eskalację konfliktu

Emmanuel Macron stwierdził, że decyzja administracji Bidena to odpowiedź na eskalację przez Rosję konfliktu z Ukrainą poprzez zaangażowanie żołnierzy z Korei Północnej do walki na froncie. – Rosja jest jedynym mocarstwem, które podjęło decyzję o eskalacji. To właśnie ten przełom doprowadził do decyzji USA – powiedział w rozmowie z portalem Politico prezydent Francji, który bierze udział w szczycie G20 w Rio de Janeiro.

– Prezydent Joe Biden podjął dobrą decyzję, zezwalając Ukrainie na użycie broni wyprodukowanej przez USA do uderzenia w głąb Rosji – podkreślił Macron.

Czytaj też:

"Przełomowy moment". Prezydent Duda reaguje na decyzję USACzytaj też:

Ataki w głąb Rosji? Zacharowa przypomina słowa Putina