Skażenie Odry. Inspektorzy GIOŚ wspierają wiedzą prokuratorów

– Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury i w tym zakresie działania śledztwo prowadzi prokuratura. Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska wspierają swoją wiedzą ekspercką prokuratorów – podkreśliła podczas wtorkowej konferencji prasowej zastępczyni GIOŚ. – Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi badania 29 punktów kontrolnych wzdłuż rzeki Odry. Dotychczas pobraliśmy 250 prób, z których wykonaliśmy 5 tys. analiz. Badamy ok. 30 parametrów fizyko-chemicznych wody – przekazała.

Gosk zaznaczyła, że Odra płynie przez tereny silnie uprzemysłowione i wiele zakładów jest zlokalizowanych wzdłuż rzeki.

– Zgodnie z posiadanymi pozwoleniami odprowadzają one wody poprzemysłowe do Odry jako odbiornika i przy normalnych stanach wód te substancje tam zawarte ulegają rozcieńczeniu. Przy tak niskim stanie wody to zjawisko jest zahamowane i to jest jedna z tych potencjalnych przyczyn – wskazała, odnosząc się do hipotez dotyczących masowego śnięcia ryb na Odrze.

Sytuacja wraca do normy

Magdalena Gosk powiedziała, że jeśli chodzi o obecny stan Odry, sytuacja się stabilizuje. – Parametr zawartości tlenu dąży w kierunku stanów typowych dla Odry w tym okresie. Na wysokim poziomie utrzymuje się parametr odnoszący się do zasolenia. w tym momencie, jeśli chodzi o próby ryb z Odry, zostały wykluczone rtęć i metale ciężkie jako powód śnięcia – powiedziała.

Jakie działania są obecnie prowadzone?

– Obecnie w laboratoriach Inspekcji Weterynaryjnej próbki badane są w kierunkach badania pestycydów chloroorganicznych, badania polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz metali ciężkich. Dodatkowo wykonano już badania w kierunku radionuklidów (izotopy promieniotwórcze) Cez (Cs) – 137 i 134. Wszystkie poniżej normy. Badania w kierunku dioksyn są w toku. Inspekcja Weterynaryjna koordynuje prowadzenie badań świeżych ryb, które są pobierane w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim w kierunku wykonania rozszerzonej autopsji, badań histopatologicznych oraz mikrobiologicznych i grzybów – wskazała minister klimatu Anna Moskwa.

Dodała, że podjęto w ostatnich dniach decyzję, by kompleksowo zająć się zagadnieniem związanym z monitoringiem wód. – Będziemy budować sieć stacji monitorujących i badawczych, które by wykorzystywały techniki teledetekcji, techniki satelitarne, alerty środowiskowe i system wczesnego ostrzegania. Do prac przystępujemy w tym momencie – powiedziała szefowa MKiŚ.