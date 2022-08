Celebrytka skarży się na Polskę. "Nie wygonisz mnie"

Znana ze swoich grafik umieszczanych w mediach społecznościowych celebrytka udzieliła wywiadu tygodnikowi "Newsweek".

Na łamach gazety, w rozmowie z Tomaszem Sekielskim, Matylda Damięcka wymienia co nie podoba jej się w Polsce i deklaruje, że nikt "nie wygoni jej" z kraju (celebrytka nie tłumaczy w wywiadzie, kto miałby ją "wygonić".)

– Dusisz się w Polsce? – pyta dziennikarz, na co Damięcka odpowiada: "Jezus Maria, jak bardzo".

– W Polsce czy nie w Polsce, zewsząd hejt, propaganda, a sąsiad bez winy kamieniem jeszcze rzuci lub co najmniej splunie, bo flagę wielokolorową powiesiłeś na balkonie. Więc mój kochany kraju, choć będziesz mną gardził i uważał za obywatela półkrwi, nie wygonisz mnie. To jest moje miejsce, mój dom. A ja zostanę, ot, choćby po to, żeby cię uwierać jak kamyczek w bucie – deklaruje aktorka.

Damięcka: Polska to jest cholernie trudna miłość

Kiedy w dalszej części rozmowy Sekielski pyta ją o Powstanie Warszawskie, Damięcka zapewnia, że gdyby wybuchła wojna, walczyłaby w niej. – Słowo "naród" nie ma dla mnie aż takiej siły. Walczyłabym tak jak o wolność do mojego ciała. O wolność moją i bliskich, sąsiadów – dodaje.

Celebrytka przyznaje również, że "Polska to jest cholernie trudna miłość".

– A potem czytasz: "Tak, tak, to tu sobie rysuj, rysuj, a potem sp********* i my będziemy musieli za ciebie walczyć". Nie, człowieku, nic o mnie nie wiesz. Ale nie potępiałabym tych, którzy wyjechaliby, uciekając przed wojną. Każdy powinien mieć wolność wyboru. Ta wolność płynie w moim płynie mózgowo-rdzeniowym. Ta potrzeba wolności jest, k**** mać, wszystkim – tłumaczy artystka.

