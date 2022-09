I Ogólnopolski Kongres Nowych Mediów za nami

Czym są nowe media dla młodych ludzi i czym mogą stać się w przyszłości? W jaki sposób rozgraniczać swoją prywatność, a czym dzielić się z internautami? Jak być naturalnym w social mediach? W obszarze takich zagadnień dyskutowali uczestnicy kongresu z influencerami, twórcami internetowymi i ekspertami od mediów społecznościowych.

Uczestnicy brali udział nie tylko w licznych panelach dyskusyjnych, ale także warsztatach i zajęciach praktycznych. Według Karoliny Wieczerzak, uczestniczki wydarzenia, było to dużą wartością. – Bardzo ważne było to, że wiedza była przekazywana na różne sposoby. Wykłady, panele, debaty czy warsztaty - wszystko po to, aby przybliżyć nam pojęcie nowych mediów i obszarów z nimi związanymi – oceniła.

W pierwszym dniu kongresu odbyły się panele dyskusyjne na temat szans i wyzwań nowych mediów oraz kierunku ich rozwoju. Zaproszonymi gośćmi byli m.in. Marcin Gomułka, który wraz z żoną jest współautorem profilu na Instagramie początekwieczności.pl, dr Karol Gac - redaktor naczelny portalu DoRzeczy.pl, prezes Radia Kraków - Mariusz Bartkowicz, a także dr Krzysztof Tenerowicz, Marika Sońta, Marta Tenerowicz oraz Michał Drewnicki.

– OKNM był dla mnie szansą na poszerzenie mojej wiedzy na temat nowych mediów. Dał mi skuteczne narzędzia jak uprawiać dziś dziennikarstwo. Mogłem w tym czasie spotkać też ludzi, których znam jedynie z działalności w Internecie – podsumowuje Piotr Maciejewski.

– W OKNM najbardziej cenię to, że możemy spotkać się tutaj w naprawdę bardzo doświadczonym gronie wspieranym przez prawdziwych ekspertów. W moim przekonaniu to prawdziwa ogólnopolska platforma do wymiany doświadczeń medialnych – ocenił z kolei Marcin Starzonek.

Drugi dzień wydarzenia to spotkania z ekspertami od spraw wizerunku, a także osobistościami znanymi ze świata Internetu i social mediów. W pierwszym panelu dyskutowali tiktoker ks. Sebastian Picur, twórczyni profilu Trzymam Cię za Słowo - Anna Bonk, podinsp. Małgorzata Sokołowska – tiktokerka Z pamiętnika policjantki, prof. Klaudia Cymanow-Sosin – ekspertka od komunikacji społecznej i mediów oraz nauczycielka Aleksandra Pospieszałowska-Skuza – tiktokerka o nazwie a_ps89. Jak być sobą w massmediach? Jak docierać skutecznie do odbiorców? Jak chronić swój wizerunek i walczyć z hejtem? O tym rozmawiali zaproszeni goście z uczestnikami Kongresu.

– Nowe media dla młodych to poszerzanie swoich horyzontów oraz niewątpliwa szans, jak i wyzwanie w dobie dzisiejszego trudnego świata, w którym należy zachować zdrowy rozsądek w odbiorze informacji. W świecie nowych mediów łatwo stać się ofiarą hejtu czy mowy nienawiści. Warto pamiętać, że osoba hejtujaca gnębi innych często z niejasnych pobudek, gdy jest przepełniona strachem, gniewem i nienawiścią – ocenia uczestniczka Sara Rakocy.



Drugi panel w tym dniu dotyczył m.in. wojny na Ukrainie - „Nowe media na wojnie o wolność”. Dyskutowali nad tym: Julia Molibog – analityk NASK, Wojciech Mucha – reporter i redaktor naczelny Gazety Krakowskiej, dr Krzysztof Tenerowicz – prezes Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego oraz Jadwiga Mizerska – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Krakowa.

Debatę opisuje uczestniczka kongresu Laura Furtak - Panelem, który szczególnie zapadł mi w pamięć była dyskusja skupiona przede wszystkim wokół obecnej sytuacji w Ukrainie oraz niepodważalnym wpływie działalności internetowej na przebieg konfliktu oraz jego postrzeganie na całym świecie. Merytorycznie przekazana wiedza o niebezpieczeństwach płynących z dezinformacji w mediach uwrażliwiła uczestników na krytyczną ocenę informacji pozyskiwanych w sieci.



Całość wydarzenia podsumowała prowadząca kongres Paula Jakubik. - Jestem zaszczycona, że mogłam współorganizować i prowadzić pierwszy w Polsce Ogólnopolski Kongres Nowych Mediów! Podczas tych dwóch dni zostały przekazane nam niezaprzeczalnie cenne rady i wskazówki od najpopularniejszych twórców oraz ekspertów w dziedzinie mediów społecznościowych.



Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022.

#OKNM2022 został objęty patronatem medialnym Radia Kraków, TVP3 Kraków, Tygodnika "Do Rzeczy", portalu dorzeczy.pl, portalu niezalezna.pl, Gazety Polskiej, portalu Prosto z Mostu oraz portalu portaldlamlodych.pl.