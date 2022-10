Bayraktary w polskim wojsku. Wiceszef MON podał termin

Od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie kwestia bezpieczeństwa urosła do rangi absolutnego priorytetu dla większości rządów państw europejskich. Nie inaczej jest również w Polsce. W przyszłym roku rząd zamierza przeznaczyć na obronność 3 proc. PKB, czyli 97,4 mld zł. Dla porównania, w tegorocznym budżecie było to 58 mld złotych. Tym samym w 2023 roku Polska wyda rekordową kwotę na wzmocnienie swojej armii.

Bayraktary dla polskiego wojska

Jednym z planowanych wzmocnień jest zakup tureckich dronów Bayraktar. O tym, kiedy wejdą one na wyposażenie polskiej armii mówił we wtorek wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

– W październiku wchodzą na wyposażenie polskiego wojska zestawy Bayraktar TB2. Widzimy i obserwujemy jak te drony sprawdzają się w warunkach realnego zagrożenia i prawdziwej, realnej wojny – poinformował wiceszef MON na antenie Programu 3 Polskiego Radia.

Skurkiewicz przypomniał, że przyszły rok będzie bardzo ważny, jeśli chodzi o modernizację polskiej armii. Nad Wisłę, oprócz tureckich dronów, trafią również zestawy Patriot oraz południowokoreańskie czołgi K2 Black Panther.

– Początek roku 2023 to będą kolejne realizacje tych zamówień, które zrealizowaliśmy w ostatnich latach jeśli chodzi o naszych partnerów krajowych, bo na tym się skupiamy, ale również i zagranicznych – powiedział wiceminister.

Tureckie drony

Bayraktary z powodzeniem są wykorzystywane przez ukraińskich żołnierzy w walce z Rosjanami. Producent dronów Bayraktar wydał niedawno oświadczanie o przygotowaniach do budowy na Ukrainie fabryki do produkcji tych bezzałogowych statków powietrznych. Turecka firma kupiła już działkę, sama opracował projekt zakładu i jest gotowa do realizacji go do końca.

26 lipca tureckie środki masowego przekazu podały, że prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował swojemu tureckiemu odpowiednikowi Recepowi Tayyipowi Erdoganowi otwarcie produkcji Bayraktarów w Federacji Rosyjskiej.

