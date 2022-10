"Interwencja Chin", "usterka". Sprzeczne wersje odwołania podróży Błaszczaka

W poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak miał polecieć na czele polskiej delegacji do Seulu. Wizyta w Korei Południowej tego dnia została jednak odwołana w ostatniej chwili.

MON: Usterka techniczna

Celem wyjazdu miało być zawarcie transakcji handlowej. To już ostatni etap przed rozpoczęciem realizacji. Błaszczak podpisze w środę umowę na zakup prawie 300 zestawów systemu artylerii rakietowej K239 Chunmoo z Korei Południowej.

Ministrowi obrony narodowej, miały jednocześnie zostać przekazane pierwsze egzemplarze czołgów i armatohaubic. Polska zdecydowała się zakupić sprzęt wojskowy produkcji koreańskiej w sierpniu tego roku.

MON przekazał na Twitterze, dlaczego polityk nie dotarł na miejsce. "Do wizyty nie doszło z powodu usterki technicznej samolotu. Umowa na dostawę koreańskich wyrzutni Chunmoo zostanie podpisana dziś w Warszawie" – czytamy.

Koreańskie media: Chiny zablokowały

Tymczasem koreańskie media piszą, że podróż ministra Błaszczaka "zablokowała interwencja Chin".

– Chińczycy mieli odmówić przelotu samolotu z polską delegacją nad swoim terytorium. Jest to najkrótsza trasa lotnicza z Polski do Korei Południowej. Inna nie wchodziła w grę – przekazał wysłannik Polsat News do Korei Cyprian Jopek.

W związku z zaistniałą sytuacją, sprzęt zakupiony od Koreańczyków odbierali wojskowi i polski ambasador w Korei.

Wiceszef MON: Zaangażowane polskie firmy

Rząd wskazuje na szereg korzyści związanych z nawiązaniem handlu zbrojeniowego z Koreą. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz ocenił współpracę ze stroną koreańską jako bardzo owocną.

– Współpraca ze stroną koreańską jest bardzo bliska i owocna – mówił na antenie radiowej "Jedynki" wiceszef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak dodał, "systemy wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo mają uzupełnić potencjalne działania obronne". Zwrócił także uwagę, że umowy z Koreą Południową są korzystne dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. – Elementem współpracy z Koreą jest też spolonizowanie – w pracę zaangażowanych jest szereg polskich firm – powiedział.

Czytaj też:

Prezentacja pierwszych elementów systemu obrony powietrznej WisłaCzytaj też:

Ławrow o rosyjskiej polityce zagranicznej. "To przełomowa era"Czytaj też:

Kpt. Sokół: Nie możemy sami się rozbrajać, by wspomóc Ukrainę