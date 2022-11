"Mama, mama i ja". "Vogue" promuje "współczesną rodzinę"

Materiał pt. "Mama, mama i ja" pojawił się na stronie "Vogue" w ramach cyklu "Współczesna rodzina". W wywiadzie opisano życie dwóch młodych kobiet ze Szczecina, które wspólnie wychowują dziecko jednej z nich i określają się jako "tęczowa rodzina".

Kobiety promują też środowiska LGBT poprzez media społecznościowe, gdzie opisują swoje codziennie życie.

Środowisko LGBT niezadowolone z polskiego prawa

"Bohaterki" materiału skarżą się między innymi na polskie prawo, które nie uznaje tzw. małżeństw jednopłciowych. – W Polsce nie możemy wziąć ślubu… – skarży się jedna z kobiet, biologiczna matka dwulatki.

Druga przyznaje, że z prawnego punktu widzenia, nie ma żadnego prawa do opieki nad wychowywaną przez niej dziewczynką.

– Gdy jest przeziębiona, więc nie idzie do żłobka, muszę brać urlop w pracy, bo nie przysługuje mi zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem. Nie mogę też iść z Blanką na szczepienie, bo w dokumentach nie figuruję jako jej mama. Gdy "córka" trafiła do szpitala, nie mogłam jej odwiedzić. Powiedziano mi, że przecież jestem obcą osobą – skarży się.

Ucieczka z Polski

W wywiadzie kobiety tłumaczą też, że boją się prześladowań. – Boimy się chodzić na marsze równości. Nie możemy ryzykować, że dostaniemy butelką w głowę – przekonuje jedna z kobiet.

Dalej "bohaterka" wywiadu tłumaczy, że ponieważ mieszkają w Szczecinie, mogą łatwo uciec z Polski do Niemiec. – Ze Szczecina jest niby wszędzie daleko, ale do Berlina blisko… To daje nam poczucie bezpieczeństwa – podkreśla.

– Gdyby coś złego się działo, zawsze możemy uciec. Zanim Ania zaszła w ciążę, obiecałyśmy sobie, że jeśli dyskryminacja osób LGBTQ+ jeszcze się pogłębi, wyjedziemy. Ania ma rodzinę w Niemczech, ja w Norwegii – poradzimy sobie. Na razie wyjeżdżać nie chcemy. Nikt nam kamieniami w okno nie rzuca – dodaje.

