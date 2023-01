Davos. Premier otworzył Dom Polski

W Davos trwa 53. Światowe Forum Ekonomiczne. We wtorek wieczorem premier Mateusz Morawiecki wziął udział w otwarciu Domu Polskiego. To miejsce, w którym nasz kraj prezentuje swoje cele i osiągnięcia, m.in. poprzez debaty z udziałem ekspertów. Dom Polski mogą odwiedzać uczestnicy Forum, którzy chcą lepiej poznać Polskę.

– Niech ten Polski Dom będzie otwarty dla wszystkich ludzi dobrej woli z całego świata. Chcemy służyć naszą gościnnością i radą - być częścią transatlantyckiego, wolnego świata, który przywraca stabilność i bezpieczeństwo w tej części globu. Cieszę się, że to, co było naszą wizytówką przez ostatnie lata, walka z rajami podatkowymi, staje się dzisiaj coraz bardziej powszechne i wierzę, że tak przyczynimy się do trwałego porządku gospodarczego i społecznego dla Europy i Polski – wskazał szef rządu podczas uroczystości. Jak przypomniał, "Forum Ekonomiczne w Davos to centrum dyskusji i sporów, z których wyłonią się koncepcje, które pomogą zaadresować trzy wyzwania współczesności: wojnę na Ukrainie, kryzys żywnościowy i kryzys bezpieczeństwa".

Polska jako lider regionu

Morawiecki podkreślił, że Polska aktywnie uczestniczy we wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii. – Bardzo stawiamy na rozwój atomu, jako przyszłościowy potencjał energetyczny – powiedział polityk.

Premier podkreślił też rolę naszego kraju jako partnera Ukrainy. – Działając na rzecz pokoju oraz broniąc integralności i suwerenności Ukrainy, działamy dla ocalenia całej Europy - by nie stała się oblężoną twierdzą. Z tym wyzwaniem mierzy się cały świat, a Polska odgrywa w nim rolę przodującą – zaznaczył.

