Krok bliżej do atomu w KGHM. Projekt NuScale Power z certyfikatem w USA

Polska od dawna mogła mieć własną elektrownię jądrową. Co poszło nie tak?KGHM w lutym ubiegłego roku podpisał umowę z amerykańską firmą NuScale Power w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce.

– W KGHM uważnie śledzimy rozwój technologii SMR na świecie. Decyzja amerykańskiego regulatora to przełomowy moment, który zdecydowanie przybliża nas do realizacji własnych planów dotyczących atomu. To dla nas ważny sygnał, potwierdzający, że małe reaktory modułowe to nie tylko wizja przyszłości, ale jak najbardziej realna odpowiedź na potrzeby energetyczne wielkiego przemysłu – wskazuje Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

W energetyce jądrowej certyfikację projektów przeprowadza się celem minimalizowania ryzyka inwestycyjnego.

– Uzyskany przez NuScale Power końcowy certyfikat daje gwarancję inwestorom, że ustalenia w nim zawarte są wiążące – podkreśla prof. Ludwik Pieńkowski, ekspert KGHM.

– Jego wydanie przez Amerykańską Komisję Dozoru Jądrowego (NRC) to ostatni etap procesu rozpoczętego w styczniu 2017 roku dla modułów o mocy 50 MW i modularnego bloku o łącznej mocy 600 MW składającego się z 12 modułów. Zmodyfikowany projekt NuScale Power zakłada, że bloki energetyczne będą wyposażone w moduły o mocy 77 MW i NRC właśnie uruchomiło proces jego certyfikacji – dodaje.

Przełomowa i jedyna na świecie

Opracowana przez NuScale Power technologia modułowej elektrowni jądrowej z reaktorem lekkowodnym, dostarcza energię do wytwarzania energii elektrycznej, ciepłownictwa, odsalania, produkcji wodoru i innych zastosowań związanych z ciepłem procesowym. To przełomowe rozwiązanie, które jako jedyne spośród technologii małych reaktorów modułowych uzyskało certyfikację Komisji Dozoru Jądrowego USA.

– Wydanie oficjalnej certyfikacji przez Amerykańską Komisję Dozoru Jądrowego (NRC) dla małego modułowego reaktora jądrowego (SMR) firmy NuScale Power jest historycznym krokiem przybliżającym nas do przyszłości, w której świat będzie zasilany wyłącznie czystą energią. Certyfikacja NRC czyni elektrownię jądrową VOYGR firmy NuScale rozwiązaniem gotowym do wdrożenia przez naszych klientów w krótkim horyzoncie czasowym – przekonuje John Hopkins, prezes i dyrektor generalny NuScale Power. Według Hopkinsa NRC podjęła się wielkiego wyzwania, bowiem musiała zapoznać się z wnioskiem o certyfikację, który zawierał ponad dwa miliony stron szczegółowej dokumentacji technicznej.

– Mały modułowy reaktor firmy NuScale’a stanowi jak dotychczas pierwszy i jedyny projekt SMR-a, który osiągnął ten kamień milowy, co było możliwe dzięki latom ciężkiej pracy członków zespołu NuScale, których zaangażowanie w badania, rozwój i testy niezbędne do potwierdzenia niezrównanego bezpieczeństwa naszej technologii nigdy nie osłabło – podsumowuje prezes NuScale Power.

Atom elementem transformacji

W lipcu 2022 roku KGHM złożył wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o wydanie ogólnej opinii w sprawie wybranych warunków umożliwiających wybudowanie modularnej elektrowni jądrowej o mocy 462 MW składającej się z 6 modułów, każdy o mocy 77 MW. Wniosek przygotowano między innymi w oparciu o dokumentację projektu, który właśnie uzyskał końcową certyfikację w Stanach Zjednoczonych.

Projekt małych reaktorów jądrowych jest bezpośrednio związany z Polityką Klimatyczną KGHM, której główne cele to redukcja emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ambicją KGHM jest skuteczne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. Spółka posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym.

Rozwija też projekty OZE, w tym elektrownie fotowoltaiczne na terenach należących do KGHM. Amerykańska administracja z uznaniem dla SMR Amerykański partner KGHM może liczyć na administrację rządową w USA. Podczas ubiegłorocznego szczytu G7 prezydent Joe Biden wymienił firmę NuScale jako przykład wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i zapewnił o swoim wsparciu dla inwestycji planowanych w Europie. Po decyzji Komisji Dozoru Jądrowego USA o swoim wsparciu dla projektu NuScale zapewnił również Departament Energii USA.

– SMR-y nie są już pojęciem abstrakcyjnym. Są realne i gotowe do wdrożenia dzięki ciężkiej pracy NuScale, społeczności uniwersyteckiej, naszych krajowych laboratoriów, partnerów branżowych i NRC. To innowacja w najlepszym wydaniu – powiedziała Kathryn Huff, szefowa Biura Energii Nuklearnej w Departamencie Energii. Z badań Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że aż 74 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju.

