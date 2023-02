Otwarto drugi "Budzik". Klinikę sfinansowano z Funduszu Sprawiedliwości

"Budzik" dla dorosłych stanął obok Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. To wyjątkowy ośrodek rehabilitacji m.in. dla ofiar ciężkich wypadków drogowych. Wiele rodzin będzie mogło cieszyć się powrotem do sprawności swoich bliskich, którzy zapadli w śpiączkę. Będzie to możliwie dzięki specjalistycznemu leczeniu z użyciem nowoczesnych urządzeń.

– Walka, jaką toczy pani Ewa Błaszczyk i jej fundacja "Akogo?", jest walką zwycięską. Już ponad 100 osób obudziło się w klinice "Budzik". To dla nas wszystkich przykład determinacji i nadziei – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas uroczystego otwarcia kliniki.

– Życie to najwspanialszy dar, o który powinniśmy się troszczyć. W szczególności o osoby słabe czy pokrzywdzone. Życzę, by te cuda, jakich doświadczamy, widząc osoby wybudzone ze śpiączki, nadal się w "Budziku" zdarzały – dodał wiceminister.

Budowa kliniki pod honorowym patronatem żony prezydenta

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która objęła honorowym patronatem budowę kliniki, dziękowała Ewie Błaszczyk za jej niezwykłą umiejętność łączenia wokół spraw ważnych ludzi z różnych środowisk. – Łączy nas we wspólnotę empatii i solidarności z pacjentami w śpiączce. Nie pytajmy, komu dzwoni "Budzik", bo dzwoni on nam wszystkim – stwierdziła.

Sama Ewa Błaszczyk przypomniała, że niejako spiritus movens całego przedsięwzięcia był wypadek jej córki Oli, która przed laty, w wieku 6 lat, łykając tabletkę, zapadła w śpiączkę. – Wówczas nie było odpowiednich usług w Polsce. A dziś już są, w koszyku świadczeń gwarantowanych – podkreśliła.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wręczył prezes Ewie Błaszczyk medal pamiątkowy Pro Masovia za specjalne zasługi dla regionu.

W uroczystości – obok przedstawicieli władz samorządowych, dyrekcji i personelu szpitala oraz pracowników fundacji "Akogo?" – udział wzięły dzieci wybudzone w dziecięcej klinice, która przyjmuje pacjentów już od 2013 r.

Ziobro: Aby nieść komuś pomoc, najpierw trzeba uratować mu życie

– Nie wszyscy zgadzali się z filozofią, którą zaproponowałem jako minister sprawiedliwości, by środki, które wcześniej przekazywano wyłącznie na pomoc prawną i psychologiczną dla ofiar przestępstw, przekazywać również na innego rodzaju wsparcie. Tymczasem, aby komuś nieść pomoc psychologiczną czy prawną, najpierw trzeba mu uratować życie – mówił szef MS Zbigniew Ziobro, gdy w grudniu 2022 r. zakończono budowę obiektu.

Taką pomoc będzie niosła otwarta właśnie klinika. Trzypiętowy budynek o powierzchni 3800 m kw. będzie ważnym miejscem na medycznej mapie stolicy, regionu i całego kraju. Dorośli pacjenci w stanie śpiączki będą tu hospitalizowani, leczeni i rehabilitowani. W klinice wykonywane będą pionierskie zabiegi medyczne. Pacjenci zostaną poddani krioterapii, hydroterapii, laseroterapii oraz terapii manualnej.

Klinika zakupiła m.in. nowoczesny system pionizowania pacjentów i przemieszczania ich po terenie placówki za pomocą szyn zamontowanych w suficie. Pomocny będzie sprzęt multimedialny i sensoryczny. Przyjęcie pierwszych pacjentów planowane jest już w marcu br. Pobyt w "Budziku" będzie dla nich bezpłatny.

Jest już 50-osobowy zespół specjalistów, który podejmie pracę w nowej klinice. Oprócz tego znajdą się tu opiekunowie osób dorosłych.

