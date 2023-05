Omenaa Mensah: Powstanie Konsorcjum filantropijne

Omenaa Mensah chce zjednoczyć pod jednym szyldem biznesmenów dobrej woli. Dlatego ogłosiła powołanie Konsorcjum filantropijnego. Moją ideą jest jednoczyć polski biznes także w działalności charytatywnej, dlatego tworzę Konsorcjum Filantropijne na wzór tych światowych – powiedziała.

Zadaniem konsorcjum filantropijnego ma być połączenie działań różnych fundacji – zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich – działających w obszarach edukacji i zdrowia. Omenaa Mensah zapowiedziała także, że na ich cel zostaną przekazane fundusze uzyskane w trakcie Wielkiej Aukcji Charytatywnej 2023.

– Chcemy połączyć siły z różnymi fundacjami, działającymi lokalnie w tematach związanych z edukacją i zdrowiem – bo tu są najbardziej palące potrzeby, ale także wspierać je finansowo. Już dziś mogę zdradzić, że to właśnie do nich trafi 30 proc. kwoty zabranej podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej 2023. Wkrótce przedstawimy więcej szczegółów tego projektu – zapowiedziała Omenaa Mensah.

W działalności filantropijnej Omeny Mensah pojawia się element dominujący, którym jest zasada, z której wynika, że działania charytatywne nie mogą być tylko dodatkiem w życiu biznesmena, ale stanowić jego istotny element, a sama forma realizacji misji filantropijnych musi być przede wszystkim transparentna.

Omenaa Mensah i jej dzieła

– Dziś, po 20 latach pracy w telewizji, doszłam do momentu, że swoją popularność chcę wykorzystywać wyłącznie do robienia ważnych i dobrych rzeczy – stwierdziła założycielka Omenaa Foundation i z RiO Edu Centrum, której inicjatywy warto przypomnieć.

Jedna z pierwszych, a także najgłośniejszych inicjatyw Omenaa Foundation to szkoła w Ghanie. Kids Haven School działa nieprzerwanie od 2015 roku. Projekt edukacyjny kierowany był do dzieci, które nie mają innej możliwości niż podjęcie pracy zarobkowej. W ośrodku przebywają także dzieci, które nie mają rodziców. Kids Heaven School pełni rolę ich domu zastępczego. Rocznie na utrzymanie ośrodka w Ghanie fundacja wydaje prawie 600 tys. zł.

- To szkoła dla dzieci ulicy, które padły ofiarami handlu – zostały sprzedane lub oddane przez własnych rodziców do niewolniczej pracy. Kilkuletnie maluchy pracują przy zbiorniku Volta, gdzie odczepiają sieci rybackie zahaczone głęboko pod wodą o korzenie drzew albo w kopalni złota. Często żyją na ulicy, są wykorzystywane – informowała Omenaa Mensah.

Najnowsza inicjatywa Omeny Mensah to OmenaArt Foundation. Jak sama podkreśla "sztuka i design zawsze były moją wielką pasją i dziś, właśnie dzięki sztuce, mogę zbierać środki na edukację dla potrzebujących, a przy okazji promować polskich artystów, polski design i polską architekturę”.

Powodzenie jej działania nie jest wyłącznie zasługą Mensah. Nad fundacją czuwa Rada Programowa, składająca sie z wybitnych osobowości świata sztuki: Hanna Wróblewska, Iwona Büchner-Grzesiak, Kama Zboralska, Rafała Kamecki, a także prof. Adam Myjak, legenda Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Omenaa Mensah wraz ze swoim mężem – Rafałem Brzoską z InPost – pomaga również ofiarom wojny na Ukrainie. Przykładem jest zbiórka pieniędzy zorganizowana w ramach współpracy Mensah z Corporate Connections. Udało się wówczas zdobyć 400 mln zł, za co swoją wdzięczność wyraziła społeczność międzynarodowa.

– Dzięki inicjatywie Corporate Connections, z którą blisko współpracuję, udało się szybko zjednoczyć pozostałe ważne organizacje: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Radę Biznesu, Lewiatana, Business Centre Club i dzięki wspólnej pomocy przekazać Ukrainie ponad 400 mln zł. Ten czyn doceniła społeczność międzynarodowa, w tym ONZ – wspominała filantropka.

Działalność na rzecz Ukrainy w przypadku słynnego małżeństwa była widoczna od samego początku wojny. Już w kwietniu zeszłego roku media informowały o niecodziennej skali jeden z wielu akcji zorganizowanych przez Mensah i Brzoskę. „Szef InPostu Rafał Brzoska wraz z żoną Omeną Mensah ufundowali transport pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Do Charkowa docierają właśnie 34 wagony – blisko 1000 palet, 500 ton – żywności, leków i innych środków pierwszej potrzeby" – mogliśmy przeczytać.

Zdaniem Omeny Mensah dobroczynność musi wznieść się ponad poglądy polityczne, a dla biznesmenów nie może być tylko dodatkiem poprawiającym wizerunek, ale istotną częścią całej działalności ich biznesów. Taką formułę w skali makro ma mieć właśnie Konsorcjum filantropijne.