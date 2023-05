Szantażował kobietę i groził, że zabije aktora? Dymisja w zarządzie Polskich Portów Lotniczych

"W dniu 16 maja br., Paweł Siennicki, członek zarządu Polskich Portów Lotniczych S.A. podał się do dymisji z powodów osobistych. Dymisja została przyjęta" – to komunikat spółki opublikowany na Twitterze. "Jedyna możliwa decyzja. Bez względu na wątpliwą wiarygodność źródła, treści zawarte w artykule Onetu były szokujące i uniemożliwiały pracę w instytucji publicznej. Teraz sprawę wyjaśni sąd" – komentuje Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Informację o rezygnacji podano po publikacji portalu Onet. "Siennicki, znajomy polityków PiS oraz premiera Mateusza Morawieckiego i wiceszef Polskich Portów Lotniczych, szantażuje nagimi zdjęciami matkę własnego dziecka. 52-latek miał też straszyć, że zabije aktora Andrzeja Chyrę" – opisuje serwis, który przeprowadził dziennikarskie śledztwo.

"Paweł Siennicki wysyłał do swojej byłej partnerki Anny C. szokujące wiadomości. Dziś nie są one prywatne, stanowią element śledztwa prowadzonego przez warszawską prokuraturę. Mimo tego śledztwa Siennicki pełnił funkcję wiceprezesa spółki" – czytamy w tekście.

Kim jest Siennicki?

Paweł Siennicki urodził się w 1971 r. Jak podają media, ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i od lat 90. pracował w mediach.

Jako dziennikarz był związany z wieloma tytułami – m.in. z "Nową Gazetą", TVP i Radiem Plus. Później pracował w tygodniku "Nowe Państwo", "Rzeczpospolitej", TVN24 i "Newsweeku". W sierpniu 2010 r. został redaktorem naczelnym "Polska The Times". Z funkcji odszedł w 2021 r., gdy został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze".

