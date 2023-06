"Obłudnicy!", "i co się śmiejesz człowieku!". Awantura w Sejmie

Trwa 77 posiedzenie Sejmu. W piątek odbywa się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o powołaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów, którą opozycja określa jako "lex Tusk" a PiS jako "Lex AntyPutin".

W środę nad propozycją Andrzeja Dudy pochyliła się sejmowa administracji i spraw wewnętrznych, która poparła zaproponowaną przez prezydenta nowelizację.

Awantura w Sejmie. Rutnicki: Obłudnicy!

Nim posłowie rozpoczęli dyskusję, z wnioskiem formalnym wystąpił poseł Janusz Kowalski. Kiedy polityk szedł na mównicę z sali słychać było skandowanie "tłusty miś".

– Eurokraci podjęli dwie bardzo niedobre decyzje. Po pierwsze blokują 40 mln euro dla polskich rolników a ta opozycja, która tak teraz krzyczy, siedzi cicho pod niemiecką miotłą. Druga kwestia dotyczy zakazu importu pszenicy i kukurydzy. W środku kampanii wyborczej Ursula von der Leyen z EPL, do której należy PO i PSL, uchyli ten zakaz – mówił wiceminister rolnictwa.

Chwilę później w trybie wniosku formalnego na mównicy pojawił się poseł Rutnicki. – Składam wniosek, żeby Janusz Kowalski stanął przed ludźmi i powiedział ile milionów zgarnia w spółkach Skarbu Państwa. Kowalski zawsze o Polsce krzyczy, a tak naprawdę brał grube miliony a wam zafundował drożyznę. To jest o was prawda, obłudnicy – powiedział z Koalicji Obywatelskiej.

Kowalski: Hipokryci z Platformy Obywatelskiej

W trybie ad vocem na mównicy ponownie pojawił się Kowalski. – Wy hipokryci z Platformy Obywatelskiej. Boli was to, że w 2016 roku wypalaliśmy żelazem wasze nieprawidłowości. Boli was, że odzyskaliśmy sześć mld złotych od Gazpromu. Przez osiem lat waszych rządów kradliście. Spółki Skarbu Państwa dołowały – odpowiedział Kowalski i przypomniał o dobrych wynikach finansowych Orlenu.

– Sprzedawaliście majątek narodowy. I co się śmiejesz, człowieku? Rozkradaliście i prywatyzowaliście. Nigdy nie dojdziecie do władzy, bo jakbyście doszli, to byście wszystko sprzedali – krzyknął poseł, po czym zakończył swoje wystąpienie – kontynuował Kowalski przy nieustannych krzykach z ław opozycji.

Czytaj też:

Bosak do PiS: Ośmieszacie państwo polskie i parlament