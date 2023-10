Lekcja z udziałem Steve’a Wozniaka? MEiN zachęca nauczycieli

Od dziś uczniowie i nauczyciele mogą na swoich zajęciach lekcyjnych skorzystać z wiedzy i doświadczenia jednego z gigantów Doliny Krzemowej. Lekcja jest dostępna na stronie www.gov.pl/biz.

Od września 2023 r. wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych w całej Polsce uczą się przedsiębiorczości, zarządzania finansami i rozwijają kompetencje menedżerskie w ramach biznesu i zarządzania. Nowy, praktyczny wymiar nauczania ma pomóc uczniom w nabyciu kluczowych kompetencji: współpracy, komunikacji oraz prowadzenia projektów zespołowych.

Jednym z przedsiębiorców, który jako pierwszy podzielił się z młodymi ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniem, jest współzałożyciel firmy Apple, gigant z Doliny Krzemowej – Steve Wozniak. Amerykański inżynier i przedsiębiorca przekazał uczniom wiele bezcennych uwag i wskazówek na temat prowadzenia własnego biznesu oraz rozwoju kluczowych umiejętności.

W lekcji biznesu i zarządzania z udziałem Steve’a Wozniaka uczestniczyli uczniowie jednego z warszawskich liceów. – Gdy masz pomysł na biznes, musisz znaleźć ludzi, którzy będą chcieli to zrobić razem z tobą, aby odnieść prawdziwy sukces. Nie da się tego zrobić samemu. By start-up odniósł sukces potrzebujesz trzech elementów, a rzadko ma je jedna osoba – czasem dwie, czasem trzy: zacięcie biznesowe, umiejętności marketingowe, myślenie problemowe. Trzy dyscypliny – biznes, marketing, inżynieria od samego początku muszą ze sobą współpracować – mówił do uczniów Steve Wozniak. – Wierzcie w siebie. Bądźcie pewni siebie. Wierzcie w to, że jesteście dobrzy i róbcie rzeczy, które kochacie robić. Podążajcie za swoim sercem – apelował do młodzieży słynny „Woz”.

Biznes i zarządzanie

W ramach przedmiotu biznes i zarządzanie, uczniowie szkół ponadpodstawowych kontynuują naukę z zakresu przedsiębiorczości, rozwijając przy tym umiejętności praktyczne związane z zarządzaniem, finansami osobistymi i zdobywając wiedzę o rzeczywistych zjawiskach gospodarczych.

Przedmiot powstawał w blisko dwuletnim, otwartym dialogu ze środowiskiem szkolnym – nauczycielami, uczniami – oraz biznesem, lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i edukatorami.

Ważnym elementem nowego programu jest nacisk na przekazywanie praktycznej wiedzy oraz jak najlepsze przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym. W zakresie podstawowym uczniowie poznają zagadnienia związane z: funkcjonowaniem gospodarki rynkowej, finansami, rynkiem pracy i przedsiębiorstwem. Treści kształcenia zakresu rozszerzonego są pogłębieniem problematyki zakresu podstawowego.

Udział mentorów w lekcjach biznesu i zarządzania to szansa dla uczniów na zmianę perspektywy, naukę przez doświadczenie i zyskanie praktycznych umiejętności. By umożliwić połączenie praktyków ze środowiskiem szkolnym, od kwietnia tworzymy specjalną bazę przedsiębiorców, do której wciąż można się zgłaszać.