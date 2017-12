Posłanka Nowoczesnej chciała skrytykować PiS, ale zabrakło jej argumentów. "Brakuje mi w tej chwili koncepcji"

Opozycja od samego początku krytykuje zmiany w ordynacji wyborczej, które wprowadza PiS. Na ogół jednak krytyka ogranicza się wyłącznie do emocji. Elżbieta Stępień z Nowoczesnej także próbowała skrytykować zmiany w TVP Info, ale... nie wiedziała co powiedzieć. – Wiesz co, brakuje mi w tej chwili koncepcji – powiedziała w końcu do prowadzącego program Adriana Klarenbacha.

Czytaj także:

Głosowanie korespondencyjne jednak zostanie? "Jakaś korekta być może"