Zakończyło się przeszukanie w domu posła Gawłowskiego

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło czynności w domu posła PO Stanisława Gawłowskiego w Koszalinie – podało po godzinie 21 CBA. Jak potwierdził rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zabezpieczono dowody w śledztwie dotyczącym korupcji.

Zarzuty wobec posła PO

Funkcjonariusze CBA przeszukali dziś dom Gawłowskiego w Koszalinie, a wczoraj weszli do jego mieszkania w Warszawie. Sekretarzowi generalnemu Platformy Obywatelskiej grozi pięć zarzutów, w tym trzy korupcyjne.

– Sezon polowania na Platformę się rozpoczął. To jest sezon z udziałem służb specjalnych i prokuratury. To jest proces, który będzie trwał. To jest demontaż państwa demokratycznego. Ale wiecie co? Wszystkich nie wsadzą. Nie dadzą rady – mówił dzisiaj dziennikarzom polityk.

Śledczy podejrzewają posła Platformy o przyjęcie co najmniej 200 tys. zł łapówki, gdy za rządów PO-PSL pełnił funkcję wiceministra środowiska. W czwartek prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do marszałka Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie Gawłowskiego do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i zastosowanie tymczasowego aresztu.

