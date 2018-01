„Korona Królów” nie spodobała się przedstawicielom elit? Burza po wczorajszych "Wiadomościach" TVP

Serial "Korona królów" jest chyba najczęściej komentowanym tematem ostatnich dni. Pod jego adresem pojawiło się wiele krytycznych ocen, także z "prawej strony". Swoją produkcję postanowiła wziąć w obronę Telewizja Publiczna. Sposób, jaki do tego wybrała, wzbudził kolejne komentarze. Wielu internautów poczuło się urażonych.

Temat telenoweli został poruszony we wczorajszym głównym wydaniu "Wiadomości" TVP. O ile sam materiał nie wzbudził kontrowersji, o tyle słowa zapowiadającej go Danuty Holeckiej już tak. – „Korona Królów” nie spodobała się przedstawicielom elit, którzy nie szczędzą cierpkich słów. Co ciekawe, ci którzy dzisiaj krytykują serial, milczeli, kiedy w Telewizji Publicznej promowano antypolską narrację historyczną – powiedziała zapowiadając reportaż.

Słowa prezenterki skomentował na Twitterze Mateusz Parys, który swego czasu działając w Stowarzyszeniu Młodzi dla Polski zainicjował akcję „Chcemy pomnika Rotmistrza Pileckiego w Warszawie”.

Do tego rodzaju retoryki odnieśli się także inni użytkownicy Twittera.