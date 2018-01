Dziennikarka "Wysokich Obcasów" proponuje... podział Polski na dwa kraje

Dziennikarka odnosi się do felietonu swojego ojca, Mariusza Ziomeckiego, który taki podział zaproponował już wcześniej. "(...) argumentował, że Polska powinna się podzielić na dwa kraje, by obie strony mogły spokojnie żyć według własnych wartości. To było pięć lat temu, kiedy dwie dominujące polskie ideologie wchodziły ze sobą w ostre dyskusje. Dziś jesteśmy dalej" – wskazuje Zuzanna Ziomecka.

I przytacza przykłady państw, które podzieliły się na części. Jednym z nich jest dawna Czechosłowacja.

"Takie rozstanie mogłoby skończyć się pewną nierównością. Jedna strona bowiem dostała stolicę, walutę i instytucje, a druga – w tym przypadku Słowacja – musiała je budować od podstaw. Czyli początki były mocno nierówne, a i po wielu latach widać, że jedna strona ma się wyraźnie lepiej ekonomicznie niż druga. Mimo to, jak dziś twierdzą Słowacy, nikt tej decyzji nie żałuje" – ocenia.

Ziomecka opisuje także "rozwód" Bośni i Hercegowiny. "Ta rodzina próbuje wprowadzić swoje dzieci do naszej "szkoły", ale utknęła w drzwiach wejściowych do UE i od lat nie potrafi złożyć poprawnie papierów" – pisze w "Wysokich Obcasach".

Kolejnym scenariuszem podziału może być podział krwawy – jak w przypadku Serbii i Chorwacji. Zuzanna Ziomecka wskazuje: "Dziś młodzi Serbowie i Chorwaci uczeni są dwóch wersji konfliktu na lekcjach historii, ze skrajnymi różnicami w definicjach morderców i bohaterów, agresorów i ofiar. W ten sposób konflikt poprzedniego pokolenia płynnie i całkowicie przechodzi na kolejne".

Dziennikarka konkluduje, że wciąż ma nadzieję na pojednanie polsko-polskie.