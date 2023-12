Prezydent reaguje na przejęcie mediów. "Wzywam do respektowania prawa"

"Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa. Dlatego w związku z dzisiejszymi działaniami Ministra Kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam Premiera Donalda Tuska i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego. Cała Rada Ministrów złożyła wobec mnie przysięgę, o której mowa w art. 151 Konstytucji, zobowiązując się w szczególności do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej" – napisał na portalu X prezydent Andrzej Duda.

Prezydent skierował pismo do szefa rządu. Duda przypomina, że zmiany w mediach publicznych muszą być podejmowane na mocy ustawy.

Sienkiewicz wchodzi do mediów publicznych

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" – czytamy w komunikacie resortu opublikowanym w środę.

"To czarny dzień dla polskiej demokracji"

– W sposób bezprawny, nielegalny zostały przejęte media: Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa. Dziś środa, bardzo wielu komentatorów nazywa to "czarną środą". Doszło do bezprawnego przejęcia mediów przez koalicję rządową – stwierdził senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. – Polska demokracja jest w tej chwili deptana i niszczona. To czarny dzień dla polskiej demokracji, ale jestem przekonany, że to jest początek końca "koalicji ośmiu gwiazdek", jest to początek końca "koalicji nienawiści i zemsty" – ocenił.

– Dziś została podeptana konstytucja, podeptane zostało państwo prawa. Do tej pory nie zdarzyło się tak, że sygnał telewizyjny jakiejkolwiek stacji telewizyjnej został wyłączony, odcięty. Dwa razy w historii Polski miało to miejsce: 13 grudnia 1981 r., kiedy został wprowadzony stan wojenny, i w dniu dzisiejszym, kiedy został odłączony sygnał TVP Info – powiedział z kolei senator PiS Wojciech Skurkiewicz.

