Kanclerz Austrii popiera KE ws. sporu z Polską. "Jeśli będzie to potrzebne, wesprzemy Komisję"

Kanclerz Austrii ocenił, że zawsze jest potrzebne dokładne przyjrzenie się, gdy demokracja i praworządność są zagrożone lub gdy przynajmniej powstaje takie wrażenie. Jak dodał, to właśnie Komisja Europejska jest za to odpowiedzialna i w przypadku Polski wypełniła swą rolę. Jednocześnie Kurs opowiedział się za łagodzeniem napięć między zachodnioeuropejskimi i wschodnioeuropejskimi państwami unijnymi. – Tam, gdzie jest to sensowne i właściwe, chcemy przejmować funkcję pomostu, by wzmacniać spójność UE – powiedział.

Kurz, który udał się z wizytą do Niemiec ocenił, że są one największym partnerem Austrii. – To prawda, że moja pierwsza dwustronna miała miejsce we Francji. Uważam, że UE potrzebuje zmian, a prezydent Emmanuel Macron jest osobą, która ma silną wolę do ich zainicjowania. Nie zmienia to faktu, że Niemcy są naszym najważniejszym sąsiadem i partnerem – stwierdził w wywiadzie dla "FAZ".