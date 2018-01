Minister Czaputowicz w Niemczech. Poruszono sprawę reparacji

Minister Czaputowicz zapewnił, że temat reparacji wojennych będzie kontynuowany podczas pełnienia przez niego funkcji szefa MON.

– Chcielibyśmy żeby ona była prowadzona. Społeczeństwu polskiemu należy się, ma ono prawo do tego by poznać najnowsze karty swojej historii, a dotyczą one funkcjonowania okresu komunistycznego, kiedy polskie władze, niereprezentujące suwerennej Polski, podejmowały decyzje dot. kwestii reparacji – mówił.

Minister zaznaczył, że obecnie ta sprawa nie stanowi obciążenia dla relacji pomiędzy dwoma państwami.

– Szukamy rozwiązania, natomiast na tym etapie nie jest to kwestia która stanowi jakiś balast w stosunkach między rządami. Uważamy że powinny odbyć się dyskusje na poziomie ekspertów i przyjmuje propozycję ministra Gabriela, by eksperci dyskutowali na ten temat – zapewniał.

Minister podkreślił ponadto, że Niemcy są strategicznym partnerem dla Polski.

Chcemy budować z Niemcami wspólne partnerstwo, być razem, razem przekształcać Europę i zwiększać rolę Europy w świecie

